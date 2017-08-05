Emre Mor Inter'e evet dedi!

Adı Fenerbahçe ile anılan Emre Mor, İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile anlaşma sağladı

Perisic ve Candreva'nın yerlerini gelecek için sağlama almak isteyen siyah-mavililer, Borussia Dortmund ile yapılacak görüşmeleri çabuk sonlandırmak ve transferi kolay yoldan halletmek için Emre'nin Menajeri Muzzi Özcan ile doğrudan iletişime geçti.

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EMRE MOR'UN MENAJERİ INTER'LE EL SIKIŞTI

Sky Italia'nın haberine göre; menajer Muzzi Özcan akşam saatlerinde Inter kulüp binasına gitti. Emre Mor'un menajeri ile bir araya gelen Inter yönetimi transferde büyük mesafe kat etti. Oyuncu kanadını ikna eden İtalyan ekibin Dortmund ile pazarlıklara başladığı kaydedildi.

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