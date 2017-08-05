Fernando: 'G.Saray'a gelmeyi çok istiyor'

Fernando, eski takım arkadaşı Jason Denayer'in Galatasaray'a dönmeyi çok istediğini söyleyerek, "Umarım her şey yolunda gider ve o da aramıza katılır." dedi.

"BURAYA GELMEMDE EN BÜYÜK ETKEN MAICON"

"Buraya gelmeden önce Maicon ile konuştum. Onunla daha önce Porto'da oynamıştım. Bana söylediklerinden sonra geldim. Dünya çapında tanınmış bir kulübe geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Melo çok önemli bir isim. Fakat şu anda ben buradayım. Melo gibi adımı Galatasaray tarihine yazdırmayı hedefliyorum."

"HEDEFE DOĞRU EMİN ADIMLARLA GİDECEĞİZ"

"İyi bir takıma geldim. Kaliteli oyuncular var. Elimizden geleni yapacağız. Hedefe doğru emin adımlarla gideceğiz. Hocam eğer isterse bu akşam oynayabilirim. Ben hazırım."

DENAYER AÇIKLAMASI

"Denayer, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Umarım her şey yolunda gider ve o da aramıza katılır."

"GALATASARAY'IN İLGİSİ BANA FARKLIYDI"

"Avrupa'dan birçok teklif aldım. Fakat Galatasaray'ın bana olan ilgisi farklıydı. Bu beni etkiledi. Talisca'ya karşı oynadım. Josef çok iyi arkadaşım. İkisini de tanıyorum. Derbilerin önemini biliyorum"

"PORTO TARAFTARI 'AHTAPOT' DEDİ"

Benim lakabım Ahtapot. Porto'da oynadığım dönemde Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir perforamns sergilemiştim. O maçtan sonra Porto taraftarları bana "Ahtapot" demeye başladılar. Orta sahadaki rekabet takımı iyi etkileyecektir. Birçok kaliteli isim var. Onlarla birlikte çalışacağım için mutluuyum.

"ÇOK TEKLİF ALDIM"

Avrupa'dan birçok kulüpten teklif aldım. Galatasaray'ın teklifi, bana ilgisi ve yaklaşımı benim kararımda pay sahibi oldu. Amaçlarımdan biri de Brezilya Milli Takımı'nda oynayabilmek. Bu kolay olmayacak ama çalışacağım.

"JOSEF VE TALISCA'YI TANIYORUM"

Josef de Souza ve Talisca'yı tanıyorum. Josef arkadaşım. Talisca'ya akrşı da oynadım. Derbi kazanmak her takım için önemli. Şu an kurulan takım derbileri kazanabilecek güçte diye düşünüyorum.