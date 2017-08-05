Galatasaray Hertha Berlin maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Bundesliga'yı geçen sezon 6. sırada bitiren Hertha Berlin ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Avusturya kampına katılan Ndiaye ve Fernando'nun da kısa bir süre de olsa bu karşılaşmada forma fiymeleri bekleniyor. Galatasaray Hertha Berlin maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray Hertha Berlin hazırlık maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele Galatasaray TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Hertha Berlin kadrosunda Karim Rekik, Peter Pekarik, Vladamir Darida, Ondrej Duda, Valentin Stocker, Salomon Kalou, Davie Selke ve Vedad Ibisevic gibi isimler bulunduruyor. Peter Pekarik bir dönem Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması da giymişti.

GALATASARAY

Gelenler: Younès Belhanda, Bafetimbi Gomis, Maicon, Mariano, Badou Ndiaye, Fernando Reges

Gidenler: Wesley Sneijder, Bruma, Lukas Podolski, Semih Kaya, Cenk Gönen, Aurélien Chedjou, Sabri Sarıoğlu, Josue (Porto'ya geri döndü.)