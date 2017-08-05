Göztepe'den bir transfer daha!

Göztepe, son olarak Ponte Preta forması giyen defans oyuncusu Kadu (Ricardo Martins de Araujo) ile opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilya'da 20 Temmuz 1986 tarihinde dünyaya gelen Kadu, ülkesinin Corinthians, Figueirense, Bragantino ve Vitoria takımlarında forma giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu.

Bir sezonluk Portekiz macerasının ardından Brezilya Serie A ekibi Vitoria ile ülkesine geri dönen Kadu, 14 Mayıs'ta yeni sezonu başlayan Brezilya Serie A liginde Ponte Preta forması ile 7 maça çıktı.