Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'den bir daha!

Giriş Tarihi: 5.8.2017 13:56 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 13:59
Göztepe'den bir transfer daha!

Süper Lig'in yeni ekibi , savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

, son olarak Ponte Preta forması giyen defans oyuncusu (Ricardo Martins de Araujo) ile opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilya'da 20 Temmuz 1986 tarihinde dünyaya gelen Kadu, ülkesinin Corinthians, Figueirense, Bragantino ve Vitoria takımlarında forma giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Portekiz ekibi Braga'ya oldu.

Bir sezonluk Portekiz macerasının ardından Brezilya Serie A ekibi Vitoria ile ülkesine geri dönen Kadu, 14 Mayıs'ta yeni sezonu başlayan Brezilya Serie A liginde Ponte Preta forması ile 7 maça çıktı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'den bir transfer daha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz