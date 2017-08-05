Kalbimin sesini dinledim

Ve Neymar
artık resmen Paris Saint Germain
'de...222 milyon Euro'luk bonservisi ile dünyanın 1 numaralı konusu haline gelen Brezilyalı dün 5 yıllık imzayı attı ve duygularını anlattı. Sözlerine başkan El Khelaifi'ye teşekkür ederek başlayan Neymar, "Bana yeni bir mücadele şansı verdiniz. Şu anki hislerimi tarif etmem çok zor. Bu harika şehre ve kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla antrenmanlara başlamak ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. PSG
'ye para için gelmediğinin de altını çizen Neymar, "Parayı düşünseydim başka bir ülkede olabilirdim. Para benim için hiçbir zaman motivasyon kaynağı olmadı. Kalbimin sesini dinleyerek PSG'ye geldim. İnsanların benim para için PSG'yi tercih ettiğimi düşünmeleri gerçekten üzücü"
şeklinde konuştu.
MESSİ AYRILIĞIMI ZORLAŞTIRAN İSİMDİ
Neymar, Messi'nin gölgesinde kaldığı için ayrıldığı iddialarına ise, "Tam tersine ayrılmamı zorlaştıran isimdi Messi"
cevabını verdi. Barcelona
'dan ayrılmasının kariyerinde aldığı en zor karar olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Ancak büyük bir şeyler yapmak için, yeni mücadeleler için bu kararı aldım" ifadesini kullandı.
'TARİH YAZACAĞIZ'
?PSG Başkanı Al Khelaifi, uzun vadeli projeleriyle Neymar'ı ikna ettiklerini söyledi. Khelaifi, "Neymar dünyanın en iyi futbolcusu. Kupalar kazanmak için aramıza katıldı ve umuyorum ki onun katkılarıyla Paris'te tarih yazacağız" dedi.
SOSYAL MEDYADA NEYMAR TRANSFERİ
Neymar efendi seni seneye beşlesin Barça da görecem o havalarını.
Ne olursa olsun Neymar için 222 milyon Euro çok para ve bu paraların verilmesinin sebebi eskisi gibi yetenekli oyuncuların yetişmiyor olması.
Bence hiçbir canlı, istediği kadar yetenekli olsun, 222 milyon Euro para etmez. Neymar da etmez, Messi de etmez, Ronaldo da etmez. Bunu aklım almıyor açıkçası.
222 mılyon Euro'ya transfer
olan Neymar para her şey demek değil diyor.
Neymar'ın 222 milyon Euro'luk transferine annemin yorumu: Gerçekten güzel çocuk ama.
Neymar PSG'ye gitmekle hayatının en büyük hatasını yapmış oldu.
EN ÇOK KAZANANLAR
Tevez 38 Milyon Euro
Neymar 30 Milyon Euro
Lavezzi 26,5 Milyon Euro
Messi 25 Milyon Euro
Ronaldo 23,6 Milyon Euro
Bale 20.2 Milyon Euro
Hulk 20 Milyon Euro
Gervinho 18 Milyon Euro
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BONSERVİSİNE EN ÇOK PARA ÖDENEN İSİMLER
Neymar 222 Milyon Euro
Di Maria
179 Milyon Euro
İbrahimovic 160 Milyon Euro
Lukaku 153 Milyon Euro