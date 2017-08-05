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Ve menajeri açıkladı: Inter'de!

Giriş Tarihi: 5.8.2017 16:40 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 16:40
Ve menajeri açıkladı: Emre Mor Inter'de!

Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcumuz , Inter'de! Oyuncunun menajeri Muzzı Özcan; İtalyan devi Inter ile anlaştıklarını açıkladı.

İtalya Serie A takımlarından Inter ile anlaşmaya varan için ilk resmi açıklama geldi. Emre Mor'un Dortmund'dan ayrılarak Inter'e transfer olduğu konusundaki ilk açıklamayı yapan milli futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, "Inter ile anlaştık. Napoli ile bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Salı günü Milano'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek olan Emre Mor'un Inter ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Inter'in Emre Mor'un transferi için Dortmund'a 10 milyon euro + bonuslar şeklinde bir ödeme yapılacağı kaydedildi.

Borussia Dortmund Emre Mor'u 2016 yılında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'den 9,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki milli oyuncumuz geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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Ve menajeri açıkladı: Emre Mor Inter'de!
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