Ve menajeri açıkladı: Emre Mor Inter'de!

İtalya Serie A takımlarından Inter ile anlaşmaya varan Emre Mor için ilk resmi açıklama geldi. Emre Mor'un Dortmund'dan ayrılarak Inter'e transfer olduğu konusundaki ilk açıklamayı yapan milli futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, "Inter ile anlaştık. Napoli ile bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Salı günü Milano'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek olan Emre Mor'un Inter ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Inter'in Emre Mor'un transferi için Dortmund'a 10 milyon euro + bonuslar şeklinde bir ödeme yapılacağı kaydedildi.

Borussia Dortmund Emre Mor'u 2016 yılında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'den 9,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki milli oyuncumuz geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.