Anadolu'nun 'süper' takımı!

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Beşiktaş 0-1 Atiker Konyaspor (Traore 33')



Beşiktaş 1-1 Atiker Konyaspor (Cenk Tosun 78')

54. dakikada Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

77. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Caner'in kullandığı taç atışında top Quaresma'dan sekerek ceza sahasının içinde Cenk Tosun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın parmaklarının ucuna çarparak ağlara gitti: 1-1.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATİKER KONYASPOR'A TEBRİK!

90. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Bu dakikada Bourabia, Pepe tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Skubic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

90+2. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasına kale sahası içerisinde Negredo'nun kafa vuruşu kaleci Serkan'dan sekti. Seken top yeniden Negredo'ya çarptı ve Serkan çizgi üzerinde topu ayaklarıyla kontrol etti.

Maçta başka pozisyon olmayınca sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor, kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Atiker Konyaspor taraftarları sahayı girdi. Beşiktaşlı taraftarlar ile Atiker Konyaspor taraftarları arasında arbede yaşandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali'nin şutunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Babel'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Cenk Tosun'un ceza yayından şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada sol kanattan Fofana'nın sağ tarafa ortasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Traore'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1

42. dakikada Tolgay'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahasına girer girmez çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top üstten kornere çıktı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Milosevic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali'nin rakibini çalımlayarak yerden şutunda top yandan az farkla auta gitti.

64. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Caner'in sol kanattan kullandığı taç atışında ceza sahasında kimsenin dokunamadığı topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



90. dakikada ceza sahası içinde Pepe, Jonsson'u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada penaltı atışını kullanan Skubic topu filelere yolladı. 1-2

90+2. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Negredo'nun vuruşunda Serkan Kırıntılı topa çizgi üzerinde sahip oldu.



İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon!

PEPE VE NEGREDO İLK RESMİ MAÇLARINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alvaro Negredo ile Pepe, ilk kez siyah-beyazlı formayı resmi maçta giydi.



Siyah-beyazlıların yeni transferleri Pepe ve Negredo, Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde forma şansı buldu. Pepe, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçında ilk 11'de şans bulurken, Negredo ise yedek başladığı karşılaşmanın 61. dakikasında Tolgay'ın yerine mücadele etti.



Lens tribünden maçı takip etti



Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Hollandalı oyuncu Jeremain Lens ise Hollanda'dan özel bir uçakla Samsun'a gelerek mücadeleyi tribünden takip etti.





Yeni 19 Mayıs Stadı'nda görkemli açılış!



LUCESCU SAMSUN'DA

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Lucescu, göreve hızlı başladı. Rumen teknik adam, bugün Süper Kupa'yı TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte izledi. Yardımcıları Tayfur Havutçu ve Levent Şahin de eşlik etti.





Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda tribün değiştiren bir Beşiktaş taraftarı



LENS MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Beşiktaş'ta 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Samsun'a getirilmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi olduğu için ameliyat olan Gökhan Gönül ile Atınç Nukan'ı kadroya almadı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Jeremain Lens, Hollanda'dan özel bir uçakla maçı takip etmek için direk Samsun'a gelerek tribünde yer aldı.





Lens, Beşiktaş taraftarlarını böyle selamladı



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx



Beşiktaş: Fabri xx, Beck x (Caner Erkin dk. 61 x), Pepe xx, Tosic x, Adriano x, Atiba xx, Oğuzhan x, Tolgay x (Negredo dk. 61 x), Quaresma x, Babel x, Cenk xx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Orkan, Necip, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Şenol Güneş



Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Moke xx, Ferhat xx, Ali Çamdalı xx (Musa dk. 76 x), Mehdi xxx, Ömer Ali xxx (Imoh Ezekiel dk. 82 ?), Fofana xx, Traore xxx, Milosevic xx (Jonsson dk. 65 x)

Yedekler: Abdülaziz, Selim, Amir, Vedat



Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Cenk Tosun (dk. 78) (Beşiktaş), Traore (dk. 33) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Adriano (Beşiktaş), Ali Turan, Mehdi (Atiker Konyaspor)