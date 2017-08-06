Aziz Yıldırım'dan Lens ve transfer açıklaması! Fenerbahçe transfer haberleri... (6 Ağustos 2017)

Mathiue Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Mehmet Ekici ve Kameni'yi kadrosuna katan Emenike ve Simon Kjaer'i yollayan Fenerbahçe'de bir stoper bir sol bek bir orta saha ve bir forvet transferi yapılacak. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından sonra ortaya atılan iddialar ve Fenerbahçe'den son transfer haberleri...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Antalya'da ses getiren bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Antalya'da katıldığı bir etkinlikte dört oyuncu daha alacaklarını söyledi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirirken, Başkan Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi daha.

Antalya'da bir etkinliğe katılan Aziz Yıldırım bir ara mikrofonu eline aldı ve "Transfer daha bitmedi. Bu hafta öyle tahmin ediyorum ki dört oyuncu daha alacağız" dedi.

Sarı lacivertliler 2017 yazında kadrosuna şu ana kadar Mathiue Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Mehmet Ekici ve Kameni'yi kattı.

Simon Kjaer'in Sevilla'ya satılmasından gelen 12.5 milyon euro'nun önemli bölümü forvet transferine kaynak olarak ayrılacak. Kanarya golcü listesini 3'e indirdi. Bu hafta görüşme trafiği iyice hızlanacak.

Sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi... Oyuncu satmadan transfer yapayan Kanarya, uzun süre Simon Kjaer'in İtalyan devi Milan'a transferini beklemişti. Danimarkalı stoperin 12.5 milyon euro karşılığı Sevilla'nın yolunu tutmasıyla birlikte aradığı kaynağı bulan Fenerbahçe şimdi forvet transferini bitirmek için harekat başlattı. Menajerlerin de önerisiyle eldeki 10'u aşkın golcü adayı 10'a indirildi. İşte tek tek Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler ve son durumları...

LUKASZ TEODORCZYK: Belçika Ligi'nin son şampiyonu Anderlecht'te forma giyen Teo'nun durumu ilginç. Mart ayında 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan Anderlecht, oyuncunun bonservisini elinde bulunduruyor. Geçen sezon ligde gösterdiği performansla bir ara Milan'ın da radarına takılmıştı. Bu sebeple Anderlecht 4.5 milyon euro'ya aldığı oyuncunun bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi. Kanarya yılda 1 milyon euro kazanan yıldız forvete 2.5 milyon euro önererek aklını çeldi. Kulübüyle pazarlıklar ise sürüyor.

LUCAS PEREZ: Aykut Kocaman onun adını 1 numaraya yazdı. F.Bahçe transferi için 3 haftadır uğraşıyor. Ciddi engeller var. Perez, İspanya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almak istediği için göz önündeki bir ligde forma giymek istiyor. Bu sebeple Deportivo'ya yeşil ışık yaktı. İspanyol ekibi transferde yol alamadı. Roma'nın talip olduğu söylendi ancak sportif direktör Monchi bu yalanladı. Arsenal'in hocası Arsene Wenger "Lucas Perez iyi oyuncu ama ona yeterli süre vermem çok zor" dedi. Ada ekibi 10 milyon euro'nun altından bonservisleri dinlemiyor.

KHOUMA BABACAR: Türk futbolseverlere uzak bir isim değil. Adı çok uzun süre Beşiktaş ile birlikte anılmıştı. Kanarya'ya menajerler tarafından önerildi. Sarı-laciverli yönetim de onu Lucas Perez'in alternatifi olarak görüyor. Fenerbahçe'nin, uzun süredir uğraştığı Perez transferinde bir sonuç çıkmama ihtimalini düşünerek Babacar için maliyet planlaması yaptığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, Aykut Kocaman'ın ileride oynama sistemine uyan bir isim. Geçen sezon 22 karşılaşmada 10 gol kaydetti. Yüzde 27 ile Fiorentina'nın poziyonu en yüksek gole çevirme oranına sahip ismiydi.