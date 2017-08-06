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! 'i resmen açıkladı

Giriş Tarihi: 6.8.2017 14:21 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 14:22
Son dakika! Beşiktaş Lens'i resmen açıkladı

'tan bir haberi daha geldi. Beşiktaş, Hollandalı futbolcu ’in i için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'te bulunan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda () da yer alan açıklamada, "Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu arada için yapılan bildirimin, "Transfer Şekli" kısmında "Kiralama (Renting from)" yazması dikkat çekti. le ilgili basında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı bonservisiyle birlikte transfer edeceği ifade ediliyordu.

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Son dakika! Beşiktaş Lens'i resmen açıkladı
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