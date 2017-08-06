Son dakika! Beşiktaş Lens'i resmen açıkladı

Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'te bulunan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu arada Lens için yapılan bildirimin, "Transfer Şekli" kısmında "Kiralama (Renting from)" yazması dikkat çekti. Transferle ilgili basında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı bonservisiyle birlikte transfer edeceği ifade ediliyordu.