Burak Yılmaz imzayı attı

Trabzonspor, Çin kulübü Beijing Sinobo Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz ile resmi sözleşme imzaladı.. Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın da yer aldığı imza töreninde Burak, kendisini 3 yıllığına bordo mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Muharrem Usta'nın açıklamaları şöyle:

"Bugün bizim için önemli bir gün. Trabzonspor'un tarihinde önemli bir yeri olan Burak Yılmaz ile yeniden yolculuğa başlıyoruz. Burak Yılmaz'ı iki kelimeyce tanımlayacak olursa o bir "gol makinesi". Kral geri döndü! Biz bir yapılanma dönemindeyiz ve bu sene daha iddialı bir takım dizayn ediyoruz. Bu dizaynın iyi olabilmesi için Burak Yılmaz önemli bir markaydı bizim açımızdan. Çin'den ekonomik anlamda ciddi bir kazancı varken büyük fedakarlıklarla Trabzonspor'a döndü. Trabzonspor'a katılmak için gönülden istekliydi. Bana 'Trabzonspor'a dönmek istiyorum. Trabzonspor'da gol kralıo oldum ama daha yapacağım çok işler var' dedi.

Burak Yılmaz'ın bizde oynadığı dönemdeki takım arkadaşları dönmesi için çok emek verdiler, onlara çok teşekkür ediyorum. Burak'a da çok teşekkür ediyorum ve bundan sonra nice başarılı sezonlar geçirmesini diliyorum"

Stoper bölgesinde bir ihtiyacımız olduğu kesin. Lig başlayana kadar transfer yapacağız. 2 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Takımda 4 gençle birlikte 25 kişilik bir kadro olacak.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları ise şöyle:

"Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza çok teşekkür ederim. Geçmişte burada çok büyük başarılar yaşadım ama ben onlara takılı kalmıyorum. Yeni bir sayfa, yeni bir meydan okuma benim için bu transfer. Çok mutluyum.

Stadımızın açılışına geldiğimizde ben biraz çekiniyordum. Sayın başkanımız 'Lütfen buyur, başımızın üstünde yerin var. Taraftarımızın da sana olan sevgisini göreceksin' dedi. Orada sayın başkanımız elimden tuttu ve 'seni alacağım' dedi.

Selçuk İnan başka bir camiada ve onun bulunduğu zorluklar için konuşamam. Hocamız ve başkanımız uygun görürse ve şartlar oluşursa ben Selçuk'la her zaman birlikte oynamak isterim.

33 golle gol kralı oldum ama onları bir kenara bırakıyorum. Kaç gol atarım diye bir sayı düşünmedim. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Bu sene 50. yılımızdayız ayrı bir önemi bir var bizim için.

Onur Kıvrak da beni çok aradı ve transferim için konuştuk. Başkanımız da az önce onu kast ediyordu. Keza Olcay ve Yusuf'la da konuştuk gelmeden önce.

Buradan taraftarlarımıza haddim olmayarak şunları söylemek istiyorum: 2010-2011'le ilgili hak arayışımızı başkanımız ve yönetimimiz yapıyor. Camia olarak orada takılı kaldığımız zamanlar oldu. Artık önümüze bakmamıza lazım. 2010-2011'den hatırladıklarım; taraftarımızın biz ısınmaya çıktığımızda verdiği destektir, rakiplere yaptığı büyük baskıdır. Tekrardan bunları görmek istiyorum.

Onazi'ye çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti 17 numarayı vererek. 17 numarayı ben giyeceğim bu sene, Onazi de 20 numarayı giyecek.

Trabzonspor dışında başka bir takımdan da net bir şekilde teklif geldi ama isim vermeye gerek yok.