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'ten 'ye şok veda sözleri: "Gerçekler acıtır"

Giriş Tarihi: 6.8.2017 13:50 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 13:51
Lens'ten Fenerbahçe'ye şok veda sözleri: Gerçekler acıtır

Beşiktaş'ın yeni transfer Jeremain Lens, sosyal medya hesabından bir veda videosu yayınladı.

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Lens'ten Fenerbahçe'ye şok veda sözleri: "Gerçekler acıtır"
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