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Lens'ten Fenerbahçe'ye şok veda sözleri: "Gerçekler acıtır"
Lens
'ten
Fenerbahçe
'ye şok veda sözleri: "Gerçekler acıtır"
Giriş Tarihi: 6.8.2017
13:50
Güncelleme Tarihi: 6.8.2017
13:51
Beşiktaş'ın yeni transfer
Jeremain Lens
, sosyal medya hesabından bir veda videosu yayınladı.
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