Samaras ve Sifakis Samsunspor'da

TFF 1. Lig'de Alpay Özalan'ın teknik direktörlüğünde iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, Yunanistan'uın ünlü futbolcusu Georgios Samaras'ı transfer etti. Kırmızı beyazlılar, Yunan kaleci Michalis Sifakis'i de kadrosuna kattı.

Samaras ve Sifakis'in transferiyle ilgili olarak Samsunspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferlerimiz Georgios Samaras ve Michalis Sifakis 6 Ağustos Pazar Saat 17:00'de Çarşamba Havaalanına iniş yapacaklardır. Siz değerli taraftarlarımıza duyurulur."

Son olarak Real Zaragoza'da forma giyen 32 yaşındaki Samaras kariyerinin en parlak yıllarını İskoç devi Celtic'te yaşadı. Yunan yıldız, 245 maça çıktığı Celtic'te 71 gol atıp 50 asist yaparken, 6 kez de lig şampiyonluğu yaşadı. Samaras ayrıca Premier Lig takımlarından Manchester City ve West Bromwich'te de forma giydi.

Son iki sezonu Belçika'nı Kortrijk takımında geçiren 32 yaşındaki kaleci Sifakis ise 15 kez Yunanistan A Milli Takımı'nın formasını giydi.