Son dakika! Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Borda-mavili ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR ödenecektir.

Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."