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! , 'ın maliyetini açıkladı

Giriş Tarihi: 6.8.2017 10:47 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 10:53
Son dakika! Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı

, yıldız golcü ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Burak Yılmaz inde mutlu sona ulaştı. Borda-mavili ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu ' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR ödenecektir.

Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

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Son dakika! Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı
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