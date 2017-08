Ve Jeremain Lens resmen Beşiktaş'ta! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye karşı bir hamle daha... (Beşiktaş transfer haberleri)

Transfer döneminin başlarında sessizliğini koruyan fakat sonradan atağa geçen Fikret Orman yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezon Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kuran Jeremain Lens'i transfer ederek ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yapan Beşiktaş'ta sıradaki hedef yine Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir isim... İşte Beşiktaş'tan transfer haberleri ve tüm detaylar.

Son zamanlarda transferde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Lens'in ardından yeni bir savaş çıktı!

Jeremain Lens'i ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe bir süredir Milan formasını giyen Gustavo Gomez'le ilgileniyordu. Sevilla'ya sattığı Simon Kjaer'in yerini Paraguaylı stoperle doldurmak isteyen Sarı-Lacivertliler transferde önemli bir yol kat etmişti. Fakat Fenerbahçe'nin önüne hiç beklemediği bir engel çıktı.

İKİSİ DE KİRALAMAK İSTİYOR

Defansın kilit ismi Marcelo'yu Lyon'a satan ve stoper takviyesi için uğraşan Beşiktaş da Gustavo Gomez'in peşine düştü... İtalyan basınına göre Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçerek resmi teklifte bulundu. Hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın Gustavo Gomez'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini yazan gazeteler, "Milan bu tekliflere çok sıcak bakıyor" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ ÇOK ISRARCI

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın yaptığı hamleden sonra transfer için girişimlere hız vermesi bekleniyor... Sarı-Lacivertliler'in kısa süre içinde İtalya'ya giderek Milan ve Gustavo Gomez'le görüşeceği belirtiliyor. Fakat Beşiktaş'ın bu transferde çok ısrarcı olduğu ifade ediliyor..

KARTAL GEÇEN SEZON DA İSTEDİ

Gustavo Gomez geçtiğimiz sezon başında Lanus formasını giyerken yine Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Paraguaylı yıldız, Siyah-Beyazlılar'ın yoğun talebine rağmen tercihini Milan'da yana kullanmıştı. Gomez'in bu kez Beşiktaş'ın yapacağı teklife nasıl yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyor.

TALİSCA OPERASYONU!

Benfica, Brezilyalı yıldızın evraklarını göndermediği için Talisca, kupa kadrosuna alınmadı. Sambacı "Üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yoktur" diyerek Kartal'da kalacağını söyledi.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca şoku yaşanıyor... Benfica'nın Talisca'nın kiralık süresinin uzatılması için ödemesi gereken 2 milyon euro'yu alamadığını gerekçe göstererek lisans için gereken evrakları Beşiktaş'a göndermediği ortaya çıktı. Portekiz kulübü, olayı FIFA ve UEFA nezdinde hukuki mercilere taşıyacağını söyleyen siyah-beyazlıları 'Bugün gönderiyoruz, yarın gönderiyoruz, Talisca Brezilya'dan geç döndü imza alamadık' gibi gerekçelerle oyalayınca lisans çıkartılamayan Talisca, Konyaspor kupa maçı kadrosundan çıkartıldı.

"COME TO EVRAK"

Anderson Talisca ise, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Talisca, "Ne kadar büyük olursa olsun, üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş taraftarı, Benfica'nın hesabından paylaşılan fotoğrafın altına "Come to evrak" ve "Come to documents" yorumlarını yapmaya başladı.

BU SEZON ASLA SATAMAZLAR!

Benfica'nın gerekli evrakları göndermeyerek etik dışı hareket ettiğini söyleyen yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, "Galiba Benfica'ya, Talisca için bir teklif var. O yüzden kriz çıkartarak bizi orta noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ama çok ağır bir sözleşme yaptık, bizim onayımız olmadan onu asla satamazlar. FIFA'ya başvurup birkaç gün içinde Talisca'nın lisansını alırız" ifadelerini kullandı. Yazıcıoğlu, Beşiktaş'ın sözleşmede yer alan opsiyonunu kullandığını belirterek şöyle devam etti: "Benfica 'Oyuncunun onayı olmadan opsiyonu kullandınız' diyor ama öyle bir şey yok. Elimizde sözleşme var. Benfica, Beşiktaş'ın izni olmadan bir şey yapamaz. Satarlarsa ancak sezon sonunda satarlar. Her şey Beşiktaş'ın inisiyatifinde. Bizim sözleşmemiz çok sağlam."

UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Beşiktaş, Benfica'yı UEFA'ya şikayet etti. Benfica'nın elindeki sözleşmede yer alan "25 milyon euro'ya Talisca'yı satıp 4 milyon euro'sunu Beşiktaş'a verme" maddesini kullanmak istediği ortaya çıktı. 31 Mayıs 2018'e kadar yenilediği sözleşmeyi TFF'ye bildiren siyahbeyazlılar, Talisca'dan vazgeçerse anlaşma bozulabilir.