Anadolu'nun 'süper' takımı!

Turkcell Süper Kupa'da geçen sezonun lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve ATV'den naklen yayınlanan maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 11. Turkcell Süper Kupayı müzesine götüren takım oldu.



Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Abdou Razack Traoré (33') ve Skubic (90+1 pen) kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü Cenk Tosun (77') attı.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Beşiktaş 0-1 Atiker Konyaspor (Traore 33')



Beşiktaş 1-1 Atiker Konyaspor (Cenk Tosun 78')

Beşiktaş 1-2 Atiker Konyaspor (Skubic 90+1')

MAÇ SONU ARBEDE ÇIKTI

Samsun'da, Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçın ardından taraftarlar taşkınlık yaptı.

Hakem Fırat Aydınus'un maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla Atiker Konyaspor taraftarları sahaya girdi. Siyah-beyazlı taraftarlardan da sahaya girenler olması üzerine iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.

Her iki takımın taraftarının bulunduğu tribünlerden sahadakilerin üzerine yabanca cisim atıldı. Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünlerde koltuklar ve demir korkuluklar kırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATİKER KONYASPOR'A TEBRİK!

KUPADA MAÇIN ADAMI TAORE

Turkcell Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu maçın ilk golünü atan Abdou Razack Taore seçildi.

Abdou Razack Taore'ye ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

SÜPER KUPA'DAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali'nin şutunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Babel'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Cenk Tosun'un ceza yayından şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada sol kanattan Fofana'nın sağ tarafa ortasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Traore'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1

42. dakikada Tolgay'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahasına girer girmez çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top üstten kornere çıktı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Milosevic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali'nin rakibini çalımlayarak yerden şutunda top yandan az farkla auta gitti.

64. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Caner'in sol kanattan kullandığı taç atışında ceza sahasında kimsenin dokunamadığı topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90. dakikada ceza sahası içinde Pepe, Jonsson'u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada penaltı atışını kullanan Skubic topu filelere yolladı. 1-2

90+2. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Negredo'nun vuruşunda Serkan Kırıntılı topa çizgi üzerinde sahip oldu.

KONYASPOR'DA BÜYÜK SEVİNÇ



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelenin bitiş düdüğüyle Atiker Konyasporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Sevince, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip de dahil oldu. Yeşil-beyazlı futbolcular, kupa sevincini daha sonra taraftarıyla paylaştı.

Saha ortasında kurulan platformda, önce karşılaşmanın hakemleri Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Halil Umut Meler'in plaketleri verildi ve madalya seremonisine geçildi.

ATİKER KONYASPOR KUPAYI BÖYLE KALDIRDI

İlk olarak madalyalarını alan Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyeti, Atiker Konyasporlu oyuncular alkışlayarak teselli etti.

Sezona Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olarak başlayan yeşil-beyazlı teknik ekip ve oyuncular madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı'nın elinden aldı.

Atiker Konyasporlu oyuncular, kupayı alarak büyük sevinç yaşadılar. Teknik Direktör Mustafa Raşit Akçay ile oyuncular, daha sonra kupayla sahada sevinç turu attı.







PEPE VE NEGREDO İLK RESMİ MAÇLARINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alvaro Negredo ile Pepe, ilk kez siyah-beyazlı formayı resmi maçta giydi.



Siyah-beyazlıların yeni transferleri Pepe ve Negredo, Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde forma şansı buldu. Pepe, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçında ilk 11'de şans bulurken, Negredo ise yedek başladığı karşılaşmanın 61. dakikasında Tolgay'ın yerine mücadele etti.





Yeni 19 Mayıs Stadı'nda görkemli açılış!

LUCESCU SAMSUN'DA

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Lucescu, göreve hızlı başladı. Rumen teknik adam, bugün Süper Kupa'yı TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte izledi. Yardımcıları Tayfur Havutçu ve Levent Şahin de eşlik etti.





Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda tribün değiştiren bir Beşiktaş taraftarı



LENS MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Beşiktaş'ta 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Samsun'a getirilmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi olduğu için ameliyat olan Gökhan Gönül ile Atınç Nukan'ı kadroya almadı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Jeremain Lens, Hollanda'dan özel bir uçakla maçı takip etmek için direk Samsun'a gelerek tribünde yer aldı.





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ATİKER KONYASPOR, TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER KUPA KAZANDI

Samsun'da oynanan 11. Turkcell Süper Kupa Finali'nde şampiyon olan Atiker Konyaspor, tarihe geçti.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde geçen sezonun lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Süper Kupa Finali oynayan yeşil-beyazlı kulüp, siyah-beyazlı takımı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Konyasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx



Beşiktaş: Fabri xx, Beck x (Caner Erkin dk. 61 x), Pepe xx, Tosic x, Adriano x, Atiba xx, Oğuzhan x, Tolgay x (Negredo dk. 61 x), Quaresma x, Babel x, Cenk xx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Orkan, Necip, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Şenol Güneş



Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Moke xx, Ferhat xx, Ali Çamdalı xx (Musa dk. 76 x), Mehdi xxx, Ömer Ali xxx (Imoh Ezekiel dk. 82 ?), Fofana xx, Traore xxx, Milosevic xx (Jonsson dk. 65 x)

Yedekler: Abdülaziz, Selim, Amir, Vedat



Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Cenk Tosun (dk. 78) (Beşiktaş), Traore (dk. 33) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Adriano (Beşiktaş), Ali Turan, Mehdi (Atiker Konyaspor)