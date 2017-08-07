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Başsavcılıktan '' açıklaması

Giriş Tarihi: 7.8.2017 20:35 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 20:44
Başsavcılıktan 'Süper Kupa' açıklaması

, dün ile arasında oynanan  finaliyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, " tarafından 06.08.2017 tarihinde Yeni 19 Mayıs Stadyumunda, ile Konyaspor kulübü arasında oynanmasına karar verilen Türkcell 2017 futbol karşılaşması sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak kamu malına zarar verme, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet, Görevi İhmal ve Kamu görevlilerine direnme suçları kapsamında Samsun mızca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince resen soruşturma başlatılmıştır' dendi.

SÜPER KUPA FİNALİ SAMSUN STADI'NDA KONYA’DA COŞKULU SÜPER KUPA SEVİNCİ SÜPER KUPA MAÇI BİTİŞİNDE SAHA KARIŞTI

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Başsavcılıktan 'Süper Kupa' açıklaması
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