Kardemir Karabükspor'da Latovlevici 4 hafta yok

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta burnu ve çenesinde kırıklar olan defans oyuncusu Latovlevici'nin ilk 4 maç oynayamayacağını açıkladı.

Tolga Gül, TSYD Ankara Kupasında 19 Mayıs Stadında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maçta burnu kırılınca oyundan çıkmak zorunda kalan Latovlevici'nin Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Latovlevici'nin burnu ve çenesinde kırıklar olduğunu ifade eden Gül, "Latovlevici, bizim için çok önemli bir oyuncu. Maalesef sakatlandı. En az 3-4 hafta oynayamayacak. 4 hafta sonra maskeyle oynamaya başlayacak. TSYD kupasını kazanmak bize gurur verdi ancak oyuncumuzun sakatlığı bizleri üzdü.''