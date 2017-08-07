Real Madrid - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbolda 42. UEFA Süper Kupa, İspanya takımı Real Madrid ile İngiltere temsilcisi Manchester United arasında yarın yapılacak maç sonucu sahibini bulacak.

Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Manchester United takımları, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

II. Filip Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Real Madrid - Manchester United maçı TRT 1'den yayınlanacak.

EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda beşer kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. Milan, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

2000'DE GALATASARAY MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000'de Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya'nın Real Madrid takımını 1-1 biten normal süre sonrasında Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirdi.

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları beşer, İngiltere'nin Liverpool ve İspanya'nın Real Madrid ekibi üçer kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus, Valencia ve Atletico Madrid ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasındaki Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

İSPANYOLLAR SON 8 KUPANIN 7'SİNİ ALDI

İspanyol ekipleri son 8 Süper Kupa'nın 7'sinde şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010 ve 2012'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014 ve 2016'da da Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR MALDİNİ VE ALVES

UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu.

Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İSPANYOL DAMGASI

UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyollar bu yıla kadar 24 takımla yer aldıkları finalden 13 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon tarihinde ülkelerin takımlarının müzesine götürdüğü kupalar ve final oynama sayıları şöyle:

Ülke Kupa Final

İspanya 13 24

İtalya 9 13

İngiltere 7 15

Belçika 3 3

Hollanda 2 5

Almanya 1 8

Portekiz 1 4

Ukrayna 1 2

İskoçya 1 1

Rusya 1 1

Romanya 1 1

Türkiye 1 1

Fransa 0 1

Yugoslavya 0 1

UEFA SÜPER KUPA MAÇLARI

UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:

Yıl Maç Sonuç

1973 Ajax-Milan 0-1, 6-0

1975 Dinamo Kiev-Bayern Münih 1-0, 2-0

1976 Anderlecht-Bayern Münih 1-2, 4-1

1977 Liverpool-Hamburg 1-1, 6-0

1978 Anderlecht-Liverpool 3-1, 1-2

1979 Nottingham Forest-Barcelona 1-2, 1-0

1980 Valencia-Nottingham Forest 1-2, 1-0

1982 Aston Villa-Barcelona 0-1, 3-0 (uzatma)

1983 Aberdeen-Hamburg 0-0, 2-0

1984 Juventus-Liverpool 2-0

1986 Steaua Bükreş-Dinamo Kiev 1-0

1987 Porto-Ajax 1-0, 1-0

1988 Mechelen-PSV Eindhoven 3-0, 0-1

1989 Milan-Barcelona 1-1, 1-0

1990 Milan-Sampdoria 1-1, 2-0

1991 Manchester United-Kızılyıldız 1-0

1992 Barcelona-Werder Bremen 1-1, 2-1

1993 Parma-Milan 0-1, 2-0 (uzatma)

1994 Milan-Arsenal 0-0, 2-0

1995 Ajax-Real Zaragoza 1-1, 4-0

1996 Juventus-Paris Saint Germain 6-1, 3-1

1997 Barcelona-Borussia Dortmund 2-0, 1-1

1998 Chelsea-Real Madrid 1-0

1999 Lazio-Manchester United 1-0

2000 Galatasaray-Real Madrid 2-1 (uzatma)

2001 Liverpool-Bayern Münih 3-2

2002 Real Madrid-Feyenoord 3-1

2003 Milan-Porto 1-0

2004 Valencia-Porto 2-1

2005 Liverpool-CSKA Moskova 3-1 (uzatma)

2006 Sevilla-Barcelona 3-0

2007 Milan-Sevilla 3-1

2008 Zenit-Manchester United 2-1

2009 Barcelona-Shakhtar Donetsk 1-0 (uzatma)

2010 Atletico Madrid-Inter 2-0

2011 Barcelona-Porto 2-0

2012 Atletico Madrid-Chelsea 4-1

2013 Bayern Münih-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla)

2014 Real Madrid-Sevilla 2-0

2015 Barcelona-Sevilla 5-4 (uzatma)

2016 Real Madrid-Sevilla 3-2 (uzatma)

(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi)

ÜSKÜP , UEFA SÜPER KUPA MAÇINA HAZIR

Makedonya'nın başkenti Üsküp, Real Madrid ile Manchester United arasında yarın oynanacak UEFA Süper Kupa maçına hazır.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'in mücadele edeceği karşılaşma nedeniyle hareketli günler geçiren Üsküp, dünyanın dört bir yanından konukları ağırlamaya devam ediyor.

Üsküp'teki II. Filip Arena'da oynanacak maç öncesinde şehrin birçok noktasında Real Madrid ile Manchester United bayrakları asılırken, Makedonya Meydanı'nda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği "fan zone" oluşturuldu.

Dünyanın dört bir yanından taraflı tarafsız çok sayıda futbolseverin akın ettiği Üsküp'te Süper Kupa maçı öncesi heyecan hakim.

Brezilyalı Luciana Coutinho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşma için Üsküp'e geldiğini ifade ederek, "Ülkemden çok uzak bir yer ancak futbolu çok seviyorum. O yüzden bu ülkeyi ziyaret etmek istedim. Tabii ki Real Madrid'i izlemek için geldim." diye konuştu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den maç için Üsküp'e gelen Marton Kovacs, "Bol gollü güzel bir maç izlemek istiyoruz. Bu kenti ilk kez ziyaret ediyorum. Burası güzel bir şehir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Macar futbolsever Zoltan Gyuris ise Süper Kupa'da mücadele edecek her iki takımın da taraftarı olmadığını belirterek, "Desteklediğim takımlar arasında Liverpool ve Barcelona yer alıyor. Macaristan'da ise Ferencvaros'u destekliyorum." yorumunu yaptı.

İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımlarının karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı, 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da yarın oynanacak. 1947'de açılan stat, son olarak 2011'de yenilenmişti.

REAL MADRİD İLE MANCHESTER UNİTED 11. RANDEVUDA

İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımları, yarın yapacakları UEFA Süper Kupa maçıyla Avrupa kupalarında 11. kez karşılaşacak.

İki takımın önceki 10 randevusunda Real Madrid 4, Manchester United 2 kez galip geldi. Taraflar 4 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Real Madrid 20, Manchester United 16 gol kaydetti.

Tarafların ilk iki eşleşmesi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gerçekleşti. Real Madrid, 1957'de 3-1 ve 2-2'lik skorlarla, Manchester United da 1968'de 1-0 ve 3-3'lük sonuçlarla rakibini geçerek finale kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2000'de 0-0 ve 3-2, 2003'te 3-1 ve 3-4'lük skorlarla Manchester United'ı eleyerek yarı finale yükselen Real Madrid, 2013'te ise 1-1 ve 2-1 sona eren maçlarla rakibini geçerek çeyrek finale yükseldi.

REAL MADRİD 4'ÜNCÜ , MANCHESTER UNİTED 2'NCİ KUPAYI HEDEFLİYOR

UEFA Süper Kupa'da Real Madrid 4'üncü, Manchester United 2'nci defa mutlu sona ulaşmaya çalışacak.



?Real Madrid, önceki 5 kupa maçında 2002'de Hollanda'dan Feyenoord'u, 2014 ve 2016'da İspanya'dan Sevilla'yı yenerek şampiyon oldu. Eflatun-beyazlılar, 1998'de İngiltere'den Chelsea'ye ve 2000'de Galatasaray'a kaybederek kupayı kazanamadı.



?Manchester United ise daha önce 3 kez yer aldığı organizasyonda, 1991'de Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını geçerek kazandığı kupayı, 1999'da İtalya'nın Lazio ve 2008'de Rusya'nın Zenit ekibine yenilerek kaybetti.

REAL MADRİD , MİLAN'DAN SONRA İLK PEŞİNDE

Real Madrid, rakibini mağlup etmesi halinde 1989 ve 1990'da mutlu sona ulaşan İtalya'nın Milan ekibinden bu yana üst üste iki kez kupayı kazanan ilk takım olacak.

Kupada son olarak Milan, 1989'da İspanya'nın Barcelona ekibini 1-1 ve 1-0, 1990'da da İtalya'nın Sampdoria takımını 1-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerek üst üste şampiyonluk yaşamayı başardı.

Milan'dan önce ise Hollanda ekibi Ajax, 1972 ve 1973'te kupayı arka arkaya kazanma başarısı gösterdi.

REAL MADRİD , İNGİLTERE TAKIMLARIYLA 34 MAÇ YAPTI

Real Madrid, Avrupa kupaları tarihinde İngiltere takımlarıyla bugüne kadar 34 maçta karşı karşıya geldi.

Bu 34 karşılaşmada 14 defa galip gelen eflatun-beyazlılar, 10'ar kez berabere kaldı ve sahadan yenik ayrıldı. Real Madrid, bu maçlarda 48 gol atıp, kalesinde 38 gol gördü.

MANCHESTER UNİTED , 49 MAÇTA 13 GALİBİYET ALDI

Manchester United, İspanya takımlarıyla Avrupa kupalarında 49 defa karşılaştı.

İngiltere ekibi, oynadığı 49 karşılaşmadan 13 kez galibiyetle ayrıldı, 20'sini kaybetti, 16'sında ise berabere kaldı. Manchester United, bu karşılaşmalarda 61 gol atıp, kalesinde 68 gole engel olamadı.

UEFA SÜPER KUPA'DA 1,2 MİLYAR AVROLUK MAÇ

UEFA Süper Kupa maçında yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 273 milyon 650 bin avro.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 714 milyon 800 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Manchester United'ın ise 558 milyon 850 bin avro oldu.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 100 milyon avro, Galli futbolcusu Gareth Bale 80 milyon avro ve Manchester United'da Fransız yıldız Paul Pogba 75 milyon avro bonservis bedelleriyle en pahalı futbolcular olarak göze çarptı.

Real Madridli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Cristiano Ronaldo 100 milyon

Gareth Bale 80 milyon

Toni Kroos 70 milyon

Karim Benzema 60 milyon

Luka Modric 40 milyon

Sergio Ramos 40 milyon

Isco 40 milyon

Marcelo 38 milyon

Raphael Varane 35 milyon

Daniel Carvajal 32 milyon

Casemiro 30 milyon

Mateo Kovacic 25 milyon

Marco Asensio 20 milyon

Keylor Navas 18 milyon

Nacho Fernandez 15 milyon

Marcos Llorente 15 milyon

Theo Hernandez 15 milyon

Lucas Vazquez 15 milyon

Dani Cabellos 10 milyon

Jesus Vallejo 8 milyon

Kiko Casilla 6 milyon

Borja Mayoral 2,5 milyon

Ruben Yanez 300 bin

TOPLAM 714 milyon 800 bin

MANCHESTER UNİTED FUTBOLCULARININ DEĞERİ

Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Paul Pogba 75 milyon

Romelu Lukaku 50 milyon

David de Gea 40 milyon

Henrikh Mkhitaryan 35 milyon

Nemanja Matic 35 milyon

Ander Herrera 30 milyon

Eric Bailly 30 milyon

Juan Mata 30 milyon

Anthony Martial 30 milyon

Victor Lindelöf 22 milyon

Daley Blind 22 milyon

Luke Shaw 20 milyon

Chris Smalling 18 milyon

Marcos Rojo 18 milyon

Marcus Rashford 18 milyon

Phil Jones 14 milyon

Matteo Darmian 12 milyon

Jesse Lingard 12 milyon

Marouane Fellaini 12 milyon

Antonio Valencia 10 milyon

Sergio Romero 6 milyon

Ashley Young 5 milyon

Andreas Pereira 5 milyon

Cameron Bortwick-Jackson 3 milyon

Timothy Fosu-Mensah 2,5 milyon

James Wilson 2 milyon

Michael Carrick 1,5 milyon

Guillermo Varela 750 bin

Joel Pereira 100 bin

TOPLAM 558 milyon 850 bin