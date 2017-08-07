Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sneijder resmen 'te

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 17:13 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 17:26
Sneijder resmen Nice'te

'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve dün akşam saatlerinde Fransız temsilcisi 'in prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı , Fransız kulubü ile sözleşme imzaladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi , 'dan ayrılan Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder'in transferini resmen duyurdu.

Nice Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce anlaşmaya varılan 33 yaşındaki Sneijder'in sağlık kontrolünden geçtiği ve resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi. Sneijder'in Nice'te 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Fransa basınında, Sneijder'in 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen Sneijder, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşamıştı.

Daha önce Ajax ve Real Madrid kulüplerinde de oynayan Sneijder, 131 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sneijder resmen Nice'te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz