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Süper Kupa maçı sonrası soyunma odasında şok! Pepe...
Süper Kupa maçı sonrası soyunma odasında şok!
Pepe
...
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2017
12:12
Güncelleme Tarihi: 7.8.2017
12:12
Beşiktaş
'ın bu sezonki flaş transferi
Pepe
, Atiker Konyaspor maçında futbolun azizliğine uğradı.
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