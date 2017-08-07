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Süper Kupa maçı sonrası soyunma odasında şok! ...

FOTOMAÇ

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 12:12 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 12:12
Süper Kupa maçı sonrası soyunma odasında şok! Pepe...

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferi Pepe, Atiker Konyaspor maçında futbolun azizliğine uğradı.

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Süper Kupa maçı sonrası soyunma odasında şok! Pepe...
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