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Arjantinli Zenit'te

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 16:52
Arjantinli Kranevitter Zenit'te

Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Rus ekibi Zenit, Atletico Madrid'den Arjantinli oyuncu 'i renklerine bağladı.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Arjantinli futbolcu Matias 'i kadrosuna kattı.

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki Kranevitter ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Futbolcunun bonservisi ve alacağı ücret hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Kranevitter, 2015'te Atletico Madrid'e oldu. İspanyol ekibinde bir sezon forma giyen orta saha oyuncusu, 2016-2017'de ise Sevilla'da kiralık olarak forma giydi.

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Arjantinli Kranevitter Zenit'te
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