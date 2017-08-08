Arjantinli Kranevitter Zenit'te

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Arjantinli futbolcu Matias Kranevitter'i kadrosuna kattı.

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki Kranevitter ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Futbolcunun bonservisi ve alacağı ücret hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Kranevitter, 2015'te Atletico Madrid'e transfer oldu. İspanyol ekibinde bir sezon forma giyen orta saha oyuncusu, 2016-2017'de ise Sevilla'da kiralık olarak forma giydi.