Bakanlık el koydu

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çişleri Bakanlığı önceki gün oynanan Süper Kupa
finalindeki olaylarla ilgili soruşturma açtı. Bakanlık, Beşiktaş
- Konyaspor
maçında seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasıyla ilgili bir müfettiş heyeti görevlendirdi. Açıklamada, "Çarşamba günü (yarın) Valilerimiz başkanlığında, 'İl Spor Güvenlik Kurulları' toplanarak, önceki tedbirlere ilaveten ek tedbirlerin alınması karara bağlanacak. Polis ve jandarma ekiplerine gerekli takviye yapılacaktır"
denildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı da olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirirken Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
ise, "Kamu malına zarar verme", "kamu görevlisine direnme" gibi suçlar kapsamında resmen soruşturma başlattı. Bu arada Beşiktaş da; Konyaspor kulübü, olaylara karışan Konyaspor taraftarları ve denetim görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında şikayet dilekçesi gönderdi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI!
Samsun Emniyet Müdürlüğü, maç öncesi yapılan aramalarda çok sayıda delici ve kesici alet ile beyzbol sopası ele geçirmişti. Yanıcı maddeler ile Quaresma'ya atılan bıçağın nasıl içeri girdiği ise 400 güvenlik kamerasının incelenmesi ile ortaya çıkarılacak. 145 milyon TL'ye inşa edilen Yeni 19 Mayıs Stadı'nda hasar tespit çalışmaları da sürüyor.
ATEŞ'E ÜÇ DİKİŞ
Konyasporlu taraftarların Samsun'daki maçta sahaya girip, Beşiktaşlı futbolcularla temas etmeleri büyük bir gerilime neden olmuştu. Kaleci Tolga Zengin'le holiganlar arasındaki tartışmaya Beşiktaş Protokol Sorumlusu Ahmet Ateş de dahil oldu. Gerilimi yatıştırmaya çalışan Ateş'in darbe alan kafasına üç dikiş atıldığı kaydedildi.