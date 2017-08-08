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ve kulüpleri 'ya sevk edildi

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 18:01 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 19:19
Beşiktaş ve Atiker Konyaspor kulüpleri PFDK'ya sevk edildi

ve kulüpleri, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle 'na () sevk edildiler.

Süper Kupa maçında yaşananların ardından Kulübü, Kulübü ve Başkanı Fikret Orman, 'na () sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nde yapılan sevk raporu şöyle;

KONYA’DA COŞKULU SÜPER KUPA SEVİNCİ

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü başkanı FİKRET ORMAN'nın basın toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 08.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SÜPER KUPA FİNALİ SAMSUN STADI'NDA
2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabaka Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Beşiktaş ve Atiker Konyaspor kulüpleri PFDK'ya sevk edildi
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