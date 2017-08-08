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, 'u kiraladı

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 12:57
Boluspor, Caner Cavlun'u kiraladı

TFF 1. Lig takımlarından , Hollanda'nın SC Heerenveen takımı oyuncusu 25 yaşındaki 'u, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Karaçayır Mahallesinde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkanı Necip Çarıkçı, geçen sene Şanlıurfaspor'dan tanıdıkları Caner ile yaklaşık 1 aydır görüştüklerini ve sonunda anlaştıklarını söyledi.

Başkan Çarıkçı, teknik direktör Fuat Çapa'nın istediği bir oyuncuyu aldıklarını belirtti, şöyle konuştu: "Caner'i kiraladık. İnşallah Caner, Bolu'nun güzel havasında Boluspor'a destek olur. Biz de Caner'den iyi bir çıkış bekliyoruz. İnşallah Türk futbolu ve Boluspor kazanır. Transfer Bolusporumuza hayırlı olsun."

Boluspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden , şampiyonluk için elinden geleni yapacağını belirtti. Konuşmaların ardından Caner Cavlun, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Boluspor, Caner Cavlun'u kiraladı
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