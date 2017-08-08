Bursaspor, Agu'yu kiraladı

Özlüce Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, transferde dikkatli davrandıklarına işaret ederken, "Şu ana kadar anlaştığımız oyuncuların hepsi nokta transfer oldu. Teknik heyet, 6 numara transferine çok önem veriyordu. Güzel günler göreceğiz" dedi.

Nijeryalı Agu ise şunları söyledi:

"BURSASPOR BÜYÜK BİR KULÜP"

"Taraftardan gördüğüm ilgi beni mutlu etti. Kulüp için elimden geleni yapmak istiyorum. Bursaspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Çalışarak bu transferin boşuna olmadığını göstereceğim. Bursaspor'u tercihime gelince daha önce burada oynayan oyuncularla konuştum. Teknik direktör Paul Le Guen'in bana güvenmesi transferimde büyük bir faktör. Biraz araştırma yapınca da Bursaspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu gördüm."

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

Başkan Ali Ay, imzaların atılmasından sonra bir dönem Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Dzon Delarge'in gelmesini beklediklerini ifade etti. Kazakistan'ın Astana takımında forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Patrick Twumasi için de haber beklediklerini dile getiren Başkan Ali Ay, şöyle devam etti:

"Bir tane kanat ve bir tane de kesinlikle sağ bek oyuncusu almamız gerekiyor. En az 3 transfer olacak. Hocamızla konuşuyoruz, eksik yerleri görüyoruz. Yeni transferlerin ligin başlamasına yetişmesi biraz zor. İnşallah bu sene, güzel bir sene olacak."