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, golcü ini bitiriyor

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 14:05 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 14:07
Fenerbahçe, golcü transferini bitiriyor

Fenerbahçe yönetimi transfer taarruzunu sonlandırmak için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe, golcü transferini bitiriyor
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