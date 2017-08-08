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'da için şok karar!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 09:52
Galatasaray'da Belhanda için şok karar!

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan renklerine bağladığı Badou Ndiaye'nin ücreti tartışma konusu olmuştu.

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Galatasaray'da Belhanda için şok karar!
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