Londra'daki Dünya Şampiyonasında hırsızlık ve zehirlenme!

Türk milli takımının kaldığı otelde yaşanan zehirlenme olayları ile ilgili Dünya Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kısa bir açıklama yayınlayarak olayın kontrol altında olduğunu bildirdi.

IAAF'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Dünya Şampiyonası sırasında resmi takım otellerinden birinde ikamet eden ekip üyeleri tarafından bildirilen birkaç gastroenterit vakası olmuştur. Etkilenen kişiler, hem ekip hem de LOC sağlık personeli tarafından desteklenmektedir; buna ek olarak, durumun yönetildiği ve içerildiğinden emin olmak için Public Health England ile birlikte çalışmaktayız'' denildi.

TÜRK KAFİLESİNİN ODASINDA HIRSIZLIK

Dünya Şampiyonası için Londra'da bulunan kafilelerin bazılarının odalarına girildiği, para ve eşyalarının çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlık olayından Türk kafilesi de nasibini aldı. Olayın polise intikal ettiği ve araştırıldığı öğrenildi.



