Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'daki nda hırsızlık ve zehirlenme!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 17:11
Londra'daki Dünya Şampiyonasında hırsızlık ve zehirlenme!

'da devam eden 16. Şampiyonasının son 6 gününe girilirken, kafilelerin kaldığı bir otelde sporcuların zehirlendiği ve hırsızlık olaylarının olduğu ortaya çıktı.

ının kaldığı otelde yaşanan zehirlenme olayları ile ilgili Federasyonları Birliği () kısa bir açıklama yayınlayarak olayın kontrol altında olduğunu bildirdi.

IAAF'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

" sırasında resmi takım otellerinden birinde ikamet eden ekip üyeleri tarafından bildirilen birkaç gastroenterit vakası olmuştur. Etkilenen kişiler, hem ekip hem de LOC sağlık personeli tarafından desteklenmektedir; buna ek olarak, durumun yönetildiği ve içerildiğinden emin olmak için Public Health England ile birlikte çalışmaktayız'' denildi.

TÜRK KAFİLESİNİN ODASINDA HIRSIZLIK

Dünya Şampiyonası için 'da bulunan kafilelerin bazılarının odalarına girildiği, para ve eşyalarının çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlık olayından Türk kafilesi de nasibini aldı. Olayın polise intikal ettiği ve araştırıldığı öğrenildi.


BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Londra'daki Dünya Şampiyonasında hırsızlık ve zehirlenme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz