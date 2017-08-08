Real Madrid bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü!

UEFA'nın iki dev organizasyonu olan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının kozlarını paylaştığı Süper Kupa'da bu gece final heyecanı yaşandı.



Real Madrid ile Manchester United'ı karşı karşıya getiren finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, maça iyi başlayan taraf oldu.



Eflatun-beyazlılar, Casemiro ve Isco'nun golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti.



Manchester United, Lukaku ile cevap verdi ve farkı bire indirdi. Son dakiklalarda iki takım da önemli gol fırsatları yakalasa da maçta başka gol olmadı ve final Real Madrid'in 2-1'lik zaferiyle sonuçlandı.



Bu sonuçla Real Madrid üst üste 2. kez bu kupanın sahibi oldu.



24' Casemiro

52' Isco

62' Lukaku







İSPANYOLLAR SÜPER KUPA'YA AMBARGO KOYDU

2009 yılından itibaren İspanya takımları adeta Süper Kupa'ya ambargo koydu. Bu süreçte oynanan 8 Süper Kupa finalinde 7 kez İspanya temsilcileri kupayı kazandı. 8 kupadan yalnızca birini Almanya temsilcisi Bayern Münih kazandı. Süper Kupa'yı son 8 senede kazanan takımlar şöyle;

2009: Barcelona

2010: Atletico Madrid

2011: Barcelona



2012: Atletico Madrid

2013: Bayern Münih

2014: Real Madrid

2015: Barcelona

2016: Real Madrid



2017: Real Madrid