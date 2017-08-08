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bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü!

Giriş Tarihi: 8.8.2017 21:42 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 23:53
Real Madrid bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü!

UEFA finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonu , Üsküp'te karşı karşıya geldi. Madrid ekibini Manhcester United'i Casemiro ve Isco'nun golleriyle 2-1 mağlup etti ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA'nın iki dev organizasyonu olan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının kozlarını paylaştığı 'da bu gece final heyecanı yaşandı.

ile 'ı karşı karşıya getiren finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, maça iyi başlayan taraf oldu.

Eflatun-beyazlılar, Casemiro ve Isco'nun golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti.

Manchester United, Lukaku ile cevap verdi ve farkı bire indirdi. Son dakiklalarda iki takım da önemli gol fırsatları yakalasa da maçta başka gol olmadı ve final Real Madrid'in 2-1'lik zaferiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Real Madrid üst üste 2. kez bu kupanın sahibi oldu.

24' Casemiro
52' Isco
62' Lukaku



İSPANYOLLAR SÜPER KUPA'YA AMBARGO KOYDU

2009 yılından itibaren İspanya takımları adeta Süper Kupa'ya ambargo koydu. Bu süreçte oynanan 8 Süper Kupa finalinde 7 kez İspanya temsilcileri kupayı kazandı. 8 kupadan yalnızca birini Almanya temsilcisi Bayern Münih kazandı. Süper Kupa'yı son 8 senede kazanan takımlar şöyle;

2009: Barcelona

2010: Atletico Madrid

2011: Barcelona

2012: Atletico Madrid

2013: Bayern Münih

2014: Real Madrid

2015: Barcelona

2016: Real Madrid

2017: Real Madrid

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Real Madrid bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü!
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