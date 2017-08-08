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Giriş Tarihi: 8.8.2017 21:42 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 22:11
Real Madrid - Manchester United | CANLI

UEFA finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonu , Üsküp'te karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi sabah.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

UEFA'nın iki dev organizasyonu olan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının kozlarını paylaştığı maçının günü geldi çattı. Jose Mourinho yönetiminde kabus gibi bir sezon geçiren , UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde etti. ise, Zinedine Zidane yönetiminde rüya gibi bir yıl geçirerek hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaştı. İngiliz devi Manchester United ve İspanyol devi Real Madrid yeni sezona kupayla başlamak ve Avrupa'nın en büyüğü olduğu kanıtlamak istiyor.

Real Madrid, Manchester United karşısında Casemiro'nun 24. dakikada attığı golle 1-0 önde.

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Stat: National Arena Filip II (Makedonya / Üsküp)
Saat: 21:45
Hakem: Gianluca Rocchi
Yayın: TRT 1

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Bale
Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian, Matic, Ander Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Lingard, Lukaku



İSPANYOLLAR SÜPER KUPA'YA AMBARGO KOYDU

2009 yılından itibaren İspanya takımları adeta Süper Kupa'ya ambargo koydu. Bu süreçte oynanan 8 Süper Kupa finalinde 7 kez İspanya temsilcileri kupayı kazandı. 8 kupadan yalnızca birini Almanya temsilcisi Bayern Münih kazandı. Süper Kupa'yı son 8 senede kazanan takımlar şöyle;

2009: Barcelona

2010: Atletico Madrid

2011: Barcelona

2012: Atletico Madrid

2013: Bayern Münih

2014: Real Madrid

2015: Barcelona

2016: Real Madrid

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Real Madrid - Manchester United | CANLI
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