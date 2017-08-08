Real Madrid Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Süper Kupa'yı müzesine götürmek için karşılaşacak Real Madrid ve Manchester United arasındaki 11 maçın dördünü Madrid ekibi, ikisini İngiliz ekibi kazandı, dört karşılaşma da berabere bitti. Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo kritik maçta oynayacaklar mı? Real Madrid Manchester United maçı şifresiz kanalda mı? İşte Real Madrid Manchester United hangi kanalda? sorusunun yanıtı...

Ronaldo ve Bale sahalara dönüyor

Maç öncesinde açıklama yapan teknik direktör Zidane, hazırlık kampında yer almayan Ronaldo ve sakatlığı yüzünden 4 aydır sahalardan uzak kalan Gareth Bale'in, iyi durumda olduklarını ve forma giyebileceklerini söyledi.

21.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve TRT4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid 4'üncü, Manchester United 2'nci kupayı hedefliyor

Şimdiye kadar Süper Kupa'yı 3 kez müzesine götürmeyi başaran ve aynı zamanda son şampiyon olan Real Madrid, hem ünvanını korumak hem de kupayı en çok kazanan takımlara bir adım daha yaklaşmak istiyor. İngiliz devi Manchester United ise, şimdiye kadar sadece 1 kez müzesine götürebildiği Süper Kupa'yı 26 yıl sonra tekrar kazanmak istiyor.

İki takımın muhtemel 11'i:

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Theo Hernandez, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Ronaldo, Karim Benzema

Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Blind, Matic, Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Martial, Romelu Lukaku