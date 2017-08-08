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Real Madrid Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 8.8.2017 11:35 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 11:39
Real Madrid Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United, 'te Süper Kupa'nın sahibi olmak için karşılaşıyor. Dünyanın en önemli iki kulübü olan Real Madrid ve Manchester United Philip II Arena'da kozlarını paylaşacak. Jose Mourinho dünkü basın toplantısında Galli yıldız Gareth Bale'i transfer etmek istediklerini açıklamıştı. Peki Real Madrid - Manhester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte harika gala öncesi son detaylar ve iki takımın ilk on birleri...

Real Madrid Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? 'nın başkenti 'te Süper Kupa'yı müzesine götürmek için karşılaşacak Real Madrid ve Manchester United arasındaki 11 maçın dördünü Madrid ekibi, ikisini İngiliz ekibi kazandı, dört karşılaşma da berabere bitti. Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo kritik maçta oynayacaklar mı? Real Madrid Manchester United maçı şifresiz kanalda mı? İşte ? sorusunun yanıtı...

Ronaldo ve Bale sahalara dönüyor

Maç öncesinde açıklama yapan teknik direktör Zidane, hazırlık kampında yer almayan Ronaldo ve sakatlığı yüzünden 4 aydır sahalardan uzak kalan Gareth Bale'in, iyi durumda olduklarını ve forma giyebileceklerini söyledi.

21.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve TRT4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid 4'üncü, Manchester United 2'nci kupayı hedefliyor

Şimdiye kadar Süper Kupa'yı 3 kez müzesine götürmeyi başaran ve aynı zamanda son şampiyon olan Real Madrid, hem ünvanını korumak hem de kupayı en çok kazanan takımlara bir adım daha yaklaşmak istiyor. İngiliz devi Manchester United ise, şimdiye kadar sadece 1 kez müzesine götürebildiği Süper Kupa'yı 26 yıl sonra tekrar kazanmak istiyor.

İki takımın muhtemel 11'i:

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Theo Hernandez, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Ronaldo, Karim Benzema

Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Blind, Matic, Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Martial, Romelu Lukaku

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Real Madrid Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?
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