Serie A'da transferin en büyüğü Milan

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2017-2018 sezonu öncesi yaz transfer döneminin şu ana kadar en fazla para harcayan takımı Milan oldu.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre, Leonardo Bonucci, Andre Silva, Andrea Conti, Hakan Çalhanoğlu, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia, Franck Kessie, Antonio Donnarumma, Fabio Borini'nin bonservisleri için 189,5 milyon avro ödeyen Milano ekibi, Serie A'nın transfere en fazla yatırım yapan takımı olarak dikkati çekti.

Milan, 42 milyon avro karşılığında şampiyonluk mücadelesi vereceği Juventus'tan kadrosuna kattığı Bonucci'nin transferiyle bu sezon Serie A'da bir oyuncu için en yüksek bonservis bedeli ödeyen takım unvanını kazandı.

MILAN'DAN 189,5 MİLYON AVROLUK YATIRIM

Serie A'da en son lig şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda kazanan ve o tarihten bu yana ligde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturamayan, günden güne yıldızlarını kaybeden Milan, son yıllardaki durgunluğunu bu transfer dönemindeki çıkışıyla unutturmaya çalışıyor. İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi transfere 189,5 milyon avro para harcadı.

Ağustos sonuna kadar devam eden yaz transfer döneminin henüz başında peş peşe flaş oyuncuları kadrosuna katan kırmızı-siyahlı takım, ikisi kiralık olmak üzere bugüne kadar on futbolcuyu renklerine bağladı. Transfer edilen isimlerin kaleden forvete kadar sahanın her alanını takviye edecek nitelikte olduğu göze çarpıyor.

Milan'ın şu ana kadar yaptığı en pahalı ve dikkat çekici transferi 42 milyon avro bedelle Juventus'tan transfer edilen stoper Leonardo Bonucci oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Milan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonucci gibi kırmızı-siyahlı takımın dikkat çeken bir diğer transferi ise Bayer Leverkusen'den 22 milyon avroya transfer edilen Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcu, İtalyan takımıyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Kırmızı-siyahlı takım, forvet hattını da Porto'dan 38 milyon avroya aldığı Andre Silva ile takviye etti.

Milan, orta sahasını Lazio'nun tecrübeli ismi Lucas Biglia ile güçlendirdi. Arjantinli 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 17 milyon avro bedelle transfer edildi.

Kırmızı-siyahlı takım, defansa Bonucci dışında Villarreal'den 18 milyon avroya Arjantinli Mateo Mussachio'yu ve Wolfsburg'dan da İsviçreli Ricardo Rodriguez'i 15 milyon avroya transfer etti.

Milan, Juventus'a sattığı sağ bek Mattia De Sciglio'nun yerini ise Atalanta'dan 24 milyon avroya mal olduğu belirtilen 23 yaşındaki Andrea Conti ile doldurdu.

Bonservisleriyle satın alınanlar haricinde, Milan, Sunderland'den İtalyan milli golcü Fabio Borini'yi de 6 milyon avro bedelle kiralık olarak kadroya kattı.

Milano ekibi, Atalanta'dan Fildişi Sahilli oyuncu Franck Kessie'yi de 2 yıllığına 6 milyon avroya kiraladı. Milan eğer oyuncunun performansından memnun kalırsa toplamda 28 milyon avroluk meblağa satın alma hakkını kullanabilecek.

Dış transfer haricinde Milan, iç transferde uzun süre gündemi meşgul eden kaleci Gianluigi Donnarumma'nın sözleşme sorununu anlaşarak çözdü ve kalesini sağlama aldı. Milano ekibi, 19 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatırken, Gianluigi'nin yine kaleci ağabeyi 27 yaşındaki Antonio'yu da 1,5 milyon avroya renklerine bağladı.

JUVENTUS'TAN 122,2 MİLYON AVRO

İtalya'da sezon öncesi transfere en çok para harcayan ikinci takım, Juventus olarak göze çarptı.

Transfere 122,2 milyon avro harcayan siyah-beyazlı ekip, Fiorentina'dan Federico Bernardeschi'yi 40 milyon, Chelsea'den Juan Cuadrado'yu 20 milyon, Bayern Münih'ten Medhi Benatia'yı 17 milyon, Arsenal'den Wojciech Szczesny'yi 12,2 milyon, Milan'dan Mattia De Sciglio'yu 12 milyon, Boca Juniors'tan Rodrigo Bentancur'u 10,5 milyon, Bayern Münih'ten Douglas Costa'yı kiralık olarak 6 milyon ve Cagliari'den Dario Del Fabro'yu ise 4,5 milyon avroya bünyesine kattı.

ROMA'DAN 88,4 MİLYON AVRO

Milan ve Juventus'un ardından Serie A'da transfere en fazla yatırım yapan takım, başkent ekibi Roma oldu.

Feyenoord'dan Rick Karsdorp'u (14 milyon), Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i (13,4 milyon), Torino'dan Bruno Peres'i (12,5 milyon), Sassuolo'dan Lorenzo Pellegrini'yi (10 milyon), Inter'den Juan Jesus'u (8 milyon), Empoli'den Mario Rui'yi (6 milyon), PSV'den Hector Moreno'yu (5,7 milyon), Olympique Lyon'dan Maxime Gonalons ve Manchester City'den Aleksandar Kolarov'u (5 milyon), Sassuolo'dan Gregoire Defrel'i kiralık olarak (5 milyon), Tottenham'dan Federico Fazio'yu (3,2 milyon) ve Brondby'den Rezan Corlu'yu (600 bin) kadrosuna katan Roma, bu transferler için kasasından 88,4 milyon avro çıkardı.

INTER'DEN 52,5 MİLYON AVRO

Transferlerini kendi liginden yapan Inter, 3 futbolcuya 52,5 milyon avro yatırarak dikkati çekti.

Inter, Fiorentina'dan Matias Vecino (24 milyon) ile Borja Valero'yu (5,5 milyon), Sampdoria'dan Milan Skriniar'ı (23 milyon) kadrosuna kattı.

NAPOLI'DEN 46,75 MİLYON AVRO

İtalya'nın iddialı takımlarından Napoli, sezon öncesi yaptığı transferlerin bonservis bedelleri için 46,75 milyon avro ödedi.

Napoli, Torino'dan Nikola Maksimovic'i 20 milyon, Dinamo Zagreb'ten Marko Rog'u 13 milyon, Bordeaux'tan Adam Ounas'ı 10 milyon ve Roma'dan Mario Rui'yi kiralık olarak 3,75 milyon avro karşılığında transfer etti.