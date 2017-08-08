Süper Lig'e yükselme heyecanı başlıyor

Yeni sezon heyecanının 11 Ağustos Cuma günkü MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayacağı TFF 1. Lig'de bu sezon yer alacak ekiplerden Gazişehir Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ümraniyespor daha önce Süper Lig'de mücadele etmedi.

Bu haftaki karşılaşmalarla başlayacak ligde normal sezonun 6 Mayıs 2018 haftasında bitmesi planlanıyor.

Geçen yıl Süper Lig'e veda eden Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ligin yeni ekipleri olarak sahada yer alacak.

Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Altınordu, Balıkesirspor, Boluspor, Denizlispor, Elazığspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Giresunspor, Manisaspor, Samsunspor ve Ümraniyespor bulunuyor.

İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile 5'inci birbirleriyle eleme usulü çift maç yaptıktan sonra rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak ve kazanan Süper Lig'e çıkacak.

YABANCI STATÜSÜ

Takımlar bu sezon 25 futbolcudan oluşacak A Takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Takımlar bunlardan 5'ine maç kadrolarında yer verebilecek.

Türk oyunculardan en az üçü 15-21 yaş aralığında ve en az 3 sezon kendi kulübünde tescilli olması gerekiyor.

YENİ TAKIMLAR

2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adanaspor, sadece 1 sezon yer aldığı Süper Lig'e veda etti. En son 1989-1990'da TFF 1. Lig'de yer alan Gaziantepspor ile 2008-2009'da Süper Lig vizesi almayı başaran Çaykur Rizespor bu sezon da Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

En son 2012-2013 sezonunda TFF 1. Lig'de yer alan MKE Ankaragücü ile 2007-2008'de lige veda eden İstanbulspor, geçen sezon sonunda TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Daha önce Erzurumspor'la bu ligde temsil edilen Erzurum adına Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e çıkmaya çalışacak.

EN FAZLA SEVİNEN SAMSUNSPOR

Ligde yer alacak 18 takım içinde Samsunspor 7 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, kırmızı-beyazlı ekibi Adanaspor, Çaykur Rizespor (5), Adana Demirspor, Eskişehirspor (4), Boluspor, Denizlispor (3), MKE Ankaragücü, Balıkesirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, İstanbulspor, Manisaspor (2), Altınordu ve Giresunspor (1) izledi.

EN TECRÜBELİ EKİPLER EGE BÖLGESİ'NDEN

Ligde şimdiye kadar 32 yıl oynayan Denizlispor ile 29 sezon mücadele eden Manisaspor ligin en tecrübeli ekipleri olarak dikkati çekti.

Bu iki ekibi Giresunspor (28), Adana Demirspor, Elazığspor (27), Adanaspor, Balıkesirspor (26), Altınordu, Çaykur Rizespor (25), Boluspor (24), Samsunspor (22), Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep (16), Gaziantepspor (14), İstanbulspor (13), MKE Ankaragücü (6), Ümraniyespor (1) takip etti.

Ligde mücadele edecek ekiplerin bugüne kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:

Takımlar S O G B M A Y P Adana Demirspor 27 876 373 231 272 1237 994 1154 Adanaspor 26 872 374 236 262 1253 970 1251 Altınordu 25 796 279 239 278 934 863 888 Balıkesirspor 26 834 328 222 284 931 850 989 Boluspor 24 796 327 223 246 1052 852 1107 Çaykur Rizespor 25 812 355 207 250 1054 881 1146 Denizlispor 32 1048 431 285 332 1300 1067 1378 Elazığspor 27 876 329 224 323 1064 1095 1119 Eskişehirspor 16 534 228 145 161 734 586 770 Gaziantepspor 14 432 189 142 101 512 344 568 Gazişehir Gaziantep 16 536 182 158 196 680 667 704 Giresunspor 28 904 317 233 354 1008 1060 1048 İstanbulspor 13 422 152 127 143 490 427 513 Manisaspor 29 928 299 262 367 1003 1179 1005 MKE Ankaragücü 6 190 83 65 42 252 148 238 Samsunspor 22 714 336 201 177 1022 655 1037 Ümraniyespor 1 34 12 12 10 42 38 48

(Tabloda 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonuna kadar 2, sonrasında ise 3 puanlı sistem kullanılmıştır)