Süper Lig'e yükselme heyecanı başlıyor

Yeni sezon heyecanının 11 Ağustos Cuma günkü MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayacağı TFF 1. Lig'de bu sezon yer alacak ekiplerden Gazişehir Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ümraniyespor daha önce Süper Lig'de mücadele etmedi.
Bu haftaki karşılaşmalarla başlayacak ligde normal sezonun 6 Mayıs 2018 haftasında bitmesi planlanıyor.
Geçen yıl Süper Lig'e veda eden Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ligin yeni ekipleri olarak sahada yer alacak.
Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Altınordu, Balıkesirspor, Boluspor, Denizlispor, Elazığspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Giresunspor, Manisaspor, Samsunspor ve Ümraniyespor bulunuyor.
İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile 5'inci birbirleriyle eleme usulü çift maç yaptıktan sonra rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak ve kazanan Süper Lig'e çıkacak.
YABANCI STATÜSÜ
Takımlar bu sezon 25 futbolcudan oluşacak A Takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Takımlar bunlardan 5'ine maç kadrolarında yer verebilecek.
Türk oyunculardan en az üçü 15-21 yaş aralığında ve en az 3 sezon kendi kulübünde tescilli olması gerekiyor.
YENİ TAKIMLAR
2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adanaspor, sadece 1 sezon yer aldığı Süper Lig'e veda etti. En son 1989-1990'da TFF 1. Lig'de yer alan Gaziantepspor ile 2008-2009'da Süper Lig vizesi almayı başaran Çaykur Rizespor bu sezon da Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.
En son 2012-2013 sezonunda TFF 1. Lig'de yer alan MKE Ankaragücü ile 2007-2008'de lige veda eden İstanbulspor, geçen sezon sonunda TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Daha önce Erzurumspor'la bu ligde temsil edilen Erzurum adına Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e çıkmaya çalışacak.
EN FAZLA SEVİNEN SAMSUNSPOR
Ligde yer alacak 18 takım içinde Samsunspor 7 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, kırmızı-beyazlı ekibi Adanaspor, Çaykur Rizespor (5), Adana Demirspor, Eskişehirspor (4), Boluspor, Denizlispor (3), MKE Ankaragücü, Balıkesirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, İstanbulspor, Manisaspor (2), Altınordu ve Giresunspor (1) izledi.
EN TECRÜBELİ EKİPLER EGE BÖLGESİ'NDEN
Ligde şimdiye kadar 32 yıl oynayan Denizlispor ile 29 sezon mücadele eden Manisaspor ligin en tecrübeli ekipleri olarak dikkati çekti.
Bu iki ekibi Giresunspor (28), Adana Demirspor, Elazığspor (27), Adanaspor, Balıkesirspor (26), Altınordu, Çaykur Rizespor (25), Boluspor (24), Samsunspor (22), Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep (16), Gaziantepspor (14), İstanbulspor (13), MKE Ankaragücü (6), Ümraniyespor (1) takip etti.
Ligde mücadele edecek ekiplerin bugüne kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:
|Takımlar
|S
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Adana Demirspor
|27
|876
|373
|231
|272
|1237
|994
|1154
|Adanaspor
|26
|872
|374
|236
|262
|1253
|970
|1251
|Altınordu
|25
|796
|279
|239
|278
|934
|863
|888
|Balıkesirspor
|26
|834
|328
|222
|284
|931
|850
|989
|Boluspor
|24
|796
|327
|223
|246
|1052
|852
|1107
|Çaykur Rizespor
|25
|812
|355
|207
|250
|1054
|881
|1146
|Denizlispor
|32
|1048
|431
|285
|332
|1300
|1067
|1378
|Elazığspor
|27
|876
|329
|224
|323
|1064
|1095
|1119
|Eskişehirspor
|16
|534
|228
|145
|161
|734
|586
|770
|Gaziantepspor
|14
|432
|189
|142
|101
|512
|344
|568
|Gazişehir Gaziantep
|16
|536
|182
|158
|196
|680
|667
|704
|Giresunspor
|28
|904
|317
|233
|354
|1008
|1060
|1048
|İstanbulspor
|13
|422
|152
|127
|143
|490
|427
|513
|Manisaspor
|29
|928
|299
|262
|367
|1003
|1179
|1005
|MKE Ankaragücü
|6
|190
|83
|65
|42
|252
|148
|238
|Samsunspor
|22
|714
|336
|201
|177
|1022
|655
|1037
|Ümraniyespor
|1
|34
|12
|12
|10
|42
|38
|48
(Tabloda 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonuna kadar 2, sonrasında ise 3 puanlı sistem kullanılmıştır)