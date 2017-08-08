TFF'den flaş Türkiye Kupası kararı

Türkiye Kupası'nda statü değiştirildi. Grup maçları kaldırılırken, eleme sistemine geçildi.



Türkiye Kupası'nda ilk 4 eleme turu tek maç olarak oynanacakken, son 32 ve sonrasında rövanşlı, çift maç sistemine geçilecek. Final ise yine tek maç olarak oynanacak.

TFF'DEN YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında düzenlenecek Türkiye Kupası müsabakaları ve TFF Süper Kupa maçı için televizyon yayın ihalesi şartnamesi ile ekini alma süresi yarın başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamada "Yayın ihalesiyle ilgilenen yayıncı kuruluşlar, şartnameleri TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden 10 bin lira karşılığında temin edebilecek." denildi.

Açıklamada "Yayın ihalesine verilecek teklifler, 16 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar kapalı zarf içerisinde, TFF Başkanlığı'na teslim edilecek. TFF tarafından kurulan İhale Komisyonunun yapacağı inceleme sonunda gerekli görüldüğü takdirde, şartnameye uygun teklif sahipleri 21 Ağustos'ta saat 14.00'te toplantıya çağrılacak." ifadesine yer verildi.