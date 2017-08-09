%30 harekatı

Yeni yıldızları bir bir kadrosuna katan Beşiktaş
, iç transferde de hummalı bir çalışma içinde. Uzun süredir görüşme halinde olduğu Oğuzhan Özyakup ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık yeni kontrat imzalayan siyah-beyazlıların, bu sözleşmeyi resmi olarak duyurmamasının altında ince hesapların (!) yattığı ortaya çıktı…
24 yaşındaki yetenek 2012-2013 sezonu öncesi Arsenal
'den 500 bin Euro karşılığı alınırken, siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüne bir sonraki satıştan yüzde 30 pay vermeyi kabul etti.
AVRUPA'DAN TEKLİF YAĞDI
Bu
süre içerisinde değer kazanan ve kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan'a geçen sezon Avrupa'dan 15 milyon Euro'ya ulaşan teklifler geldi. Sözleşme yenilense bile, Arsenal'in yüzde 30'luk pay hakkının devam edecek olması nedeniyle harekete geçen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun satışında yüzde 100 hak sahibi olmak için operasyon başlattı.
Arsenal'e satış halindeki yüzde 30'luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlılar, gelecek yanıtı bekliyor.
2016-2017 SEZONU
40 maç
5 gol
9 asist