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Arda Turan'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran mesaj!

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 12:07 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 12:13
Arda Turan'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran mesaj!

Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin Arda'ya soğuk bakışı İspanya'da da ilginç karşılandı.

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Arda Turan'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran mesaj!
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