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Arda Turan'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran mesaj!
Arda Turan'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran mesaj!
MEHMET ÖZCAN
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2017
12:07
Güncelleme Tarihi: 9.8.2017
12:13
Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin Arda'ya soğuk bakışı İspanya'da da ilginç karşılandı.
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