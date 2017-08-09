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: Soldado'yu resmen açıkladı

Giriş Tarihi: 9.8.2017 16:03 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 16:06
Son dakika: Fenerbahçe Soldado'yu resmen açıkladı

, 'nun i konusunda prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Soldado tranferiyle ilgili olarak resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu ve takımı Villarreal ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kulübümüze i konusunda prensipte anlaşmaya varmıştır.

Roberto Soldado, 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 22.00'de İstanbul Atatürk Havaalanı'na gelecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklama daha sonra kulübümüz tarafından yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Son dakika: Fenerbahçe Soldado'yu resmen açıkladı
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