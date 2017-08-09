Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna 12 Ağustos'ta Göztepe'yle deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde kupa hasretine son vermek istiyor.

En son 2014'te TFF Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, takımda 4 yıl sonra ikinci dönemine başlayan Kocaman yönetiminde, yarıştığı kulvarlarda kupa mücadelesi verecek.

Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Kocaman, daha önce Fenerbahçe'yle 2010-2011 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında da Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, Kocaman'ın ikinci döneminde ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 3. ön eleme turunda çıktı. Rakibini deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, İstanbul'daki 1-1'lik beraberlikle play-off'a yükseldi.

SON 5 SEZONDA 5 FARKLI TEKNİK ADAM

Fenerbahçe, son yıllarda teknik direktör istikrarını yakalayamadı.

2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013'te olmak üzere üst üste 3 sezon Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük yaptığı Fenerbahçe'de, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal, 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal, 2015-2016 sezonunda Vitor Pereira ve 2016-2017 sezonunda Dick Advocaat görev aldı. Kulüp, 2017-2018 sezonu öncesi Kocaman'ı yeniden takımın başına getirdi.

5 TRANSFER YAPILDI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu şimdiye kadar 5 transferle güçlendirdi.

Santrfor ve stoper transferi için de görüşmelerin sürdüğü sarı-lacivertlilerde, sezon öncesi kadroya Trabzonspor'dan Mehmet Ekici, Malaga'dan kaleci Carlos Kameni, Olympique Lyon'dan Mathieu Valbuena, Monaco'dan Nabil Dirar ve Cagliari'den Mourico Isla katıldı.

Kameni, Mehmet Ekici ve Isla için bonservis bedeli ödemeyen Fenerbahçe'nin, Valbuena ile Dirar için kasasından yaklaşık 6 milyon avro çıktı.

8 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Takımda geçen sezon kiralık forma giyen Lens için girişimde bulunan ancak sonuç alamayan sarı-lacivertliler, kiralık sözleşmeleri biten Fabiano Ribeiro, Moussa Sow ve Oleksandr Karavaiev ile yeniden anlaşmadı.

Fenerbahçe'de Simon Kjaer, Emmanuel Emenike ve Ertuğrul Taşkıran bonservisiyle başka takımlara gitti. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen'in sözleşmesi de karşılıklı feshedildi.

18,5 MİLYON AVRO KAZANÇ

Fenerbahçe, bu sezon sattığı futbolculardan şimdiye dek 18 milyon 500 bin avro elde etti.

Simon Kjaer'i 12,5 milyon avroya Sevilla'ya gönderen sarı-lacivertliler, Emenike'nin Olympiakos'a transferinden ise Yunan basınına yansıyan haberlere göre 2,5 milyon avro kazandı.

Fenerbahçe, kalecisi Ertuğrul Taşkıran ve genç oyuncusu Melih Okutan'ın Boluspor'a satışından ise kasasına 1 milyon avro koydu.

Volkan Şen de sözleşme fesih bedelli olarak sarı-lacivertli kulübe 1 milyon avro ödedi.

Genç oyuncularının satışından da para kazanan Fenerbahçe, Göztepe'den Hakan Çinemre için 1 milyon 500 bin lira bonservis ücreti aldı.

ELJİF ELMAS İÇİN FIFA'DAN ONAY BEKLENİYOR

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın transferine resmiyet kazandırmak için de FIFA'dan onay bekliyor.

Elmas'ın, 18 yaşından küçük olmasından dolayı FIFA kuralları gereği transferi gerçekleşemiyor. Sarı-lacivertli kulüp, 27 Eylül'de 18 yaşına girecek Makedon futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalamak için FIFA'ya başvurdu.

SANTRFOR ARAYIŞI

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi santrfor sıkıntısı yaşanıyor.

Emmanuel Emenike ve Moussa Sow'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosundaki Jose Fernandao ve Robin van Persie'nin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig sezonu öncesindeki maçlarda santrfor sıkıntısı çekti.

Sarı-lacivertli ekipte, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçlarında, ileri uçta altyapıdan 20 yaşındaki Ahmethan Köse görev aldı.