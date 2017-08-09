Real Madrid bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü!

Futbolda 42. UEFA Süper Kupa'da Real Madrid, Manchester United'ı 2-1 yenerek üst üste ikinci kez kupayı kazandı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan UEFA Süper Kupa maçında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan İspanya temsilcisi Real Madrid ile Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan İngiltere ekibi Manchester United karşılaştı.

Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Manchester United'da sezon öncesi transfer edilen oyuncular Nemanja Matic, Victor Lindelöf ve Romelu Lukaku ilk 11'de yer aldı.

16. dakikada Real Madrid gole yaklaştı. Toni Kroos'un kullandığı köşe atışına hareketlenen Carlos Casemiro'nun yaptığı kafa vuruşunda top, direkten döndü.

24. dakikada Madrid ekibi, golü bulan taraf oldu. Dani Carvajal'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta, sol çaprazdan ceza alanına giren Casemiro, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Real Madrid, farkı ikiye çıkardı. Ceza alanında Gareth Bale ile duvar pası yapan Isco, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

61. dakikada Real Madrid, 3. gol şansından yararlanamadı. Casemiro'nun pasına hareketlenen Bale'in ceza sahasında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

62. dakikada Manchester United, farkı bire indirdi. Matic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Keylor Navas, topa müdahale etmeyi başardı. Dönen topu tamamlayan Lukaku, skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, rakibini 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Real Madrid, 2002, 2014 ve 2016'nın ardından kupayı 4. kez kazandı. Real Madrid'in galibiyetiyle İspanya temsilcileri, son 9 kupanın 8'inde mutlu sona ulaşmayı başardı. Eflatun-beyazlılar, 1989 ve 1990'da mutlu sona ulaşan İtalya ekibi Milan'dan bu yana üst üste iki kez kupayı kazanan diğer bir takım oldu.

Stat: II. Filip Arena

Hakemler: Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (İtalya)

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco (Dk. 74 Vazquez), Bale (Dk. 74 Asensio), Benzema (Dk. 83 Ronaldo)

Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelöf, Smalling, Darmian, Matic, Herrera (Dk. 56 Fellaini), Pogba, Mkhitaryan, Lingard (Dk. 46 Rashford), Lukaku

Goller: Dk. 24 Casemiro, Dk. 52 Isco (Real Madrid), Dk. 62 Lukaku (Manchester United)

Sarı kartlar: Dk. 42 Lingard, Dk. 90+4 Rashford (Manchester United), Dk. 84 Carvajal, Dk. 86 Ramos (Real Madrid)







İSPANYOLLAR SÜPER KUPA'YA AMBARGO KOYDU

2009 yılından itibaren İspanya takımları adeta Süper Kupa'ya ambargo koydu. Bu süreçte oynanan 9 Süper Kupa finalinde 8 kez İspanya temsilcileri kupayı kazandı. 9 kupadan yalnızca birini Almanya temsilcisi Bayern Münih kazandı. Süper Kupa'yı son 9 senede kazanan takımlar şöyle;

2009: Barcelona

2010: Atletico Madrid

2011: Barcelona



2012: Atletico Madrid

2013: Bayern Münih

2014: Real Madrid

2015: Barcelona

2016: Real Madrid



2017: Real Madrid