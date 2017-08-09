Futbola doğduğu şehir Trabzon'da başlayan, Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor formaları giydikten sonra başkentin kırmızı-siyahlı ekibine transfer olan 25 yaşındaki Zeki Yavru, transfer süreci ve yeni takımındaki hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor'da miadını doldurduğunu düşündüğünü, bu nedenle de ayrılmaya karar verdiğini ifade eden Zeki Yavru, "Trabzonspor'dan isteyerek ayrıldım. Miadımı doldurduğumu düşündüm. Ayrılmak için kulüple görüştüm ve bonservisimi aldım." dedi.

Bordo-mavili ekiple yollarını ayırdıktan sonra transfer teklifleri aldığını belirten Zeki Yavru, "Gençlerbirliği'ne, köklü bir camiaya geldiğim için mutluyum. Teknik direktörümüz Ümit Özat'ın direkt beni aramasının da buraya gelmemde etkisi büyük oldu. Başkentin bu güzide kulübüne gelmeyi ben de çok istedim ve 3 yıllık sözleşmeye imza attım." diye konuştu.

"YERLİ OYUNCULAR YETERİ KADAR DEĞER GÖRMÜYOR"

Zaman zaman yüksek performans gösterdiğine dikkati çeken Zeki Yavru, yerli futbolcuların Türkiye'de hak ettiği değeri görmediğini savundu.

Özellikle Kayserispor'da iyi performans sergilediğini dile getiren kırmızı-siyahlı futbolcu, "Maalesef ülkemizde yerli oyuncular yeteri kadar değer görmüyor. Trabzon'a döndüğümde de ilk yarıda iyi performans sergiledim. Fakat bu süreçte takımın kötü gidişatı bizi de etkiledi." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'ni iyi yerlere taşımak için elinden geleni yapacağını aktaran Zeki Yavru, şöyle konuştu:

"Gençlerbirliği'ne yeni geldim. İnşallah buradaki 3 senede yükselen, grafiği iyi olan bir Zeki Yavru izleriz. Gündeme oturan bir Zeki Yavru izleriz. Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bu kulübe bonservissiz geldim. Gençlerbirliği'ni ve performansımı iyi bir noktaya taşıyarak, ileride kulübe para kazandırmayı hedefliyorum. İnşallah burada güzel günler geçiririm ve Gençlerbirliği camiasına yakışan bir oyuncu olurum."

"HAYATINI KAYBEDEN İNSANLAR VAR"

Futbolculuğun sanıldığı gibi kolay bir iş olmadığını kaydeden Zeki Yavru, "Yaptığımız iş kolay değil. Bu işin içinde hayatını kaybeden insanlar var, biz bunlara şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ni daha önce gördüğünü ve burada antrenmanlara çıktığını ifade eden Zeki Yavru, "Ortam güzel, insanlar güzel, takım güzel." şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği'ni de ligdeki diğer takımlar gibi zor bir sezonun beklediğini aktaran Zeki Yavru, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün takımlar çalışıyor, emek harcıyor, transfer yapıyor. Biz de çok iyi hazırlandık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Umarım, merhum başkanımız İlhan Cavcav'ın isminin verildiği güzide sezonu ona yakışır, ona layık şekilde elimizden gelenin en iyisini yaparak en iyi yerde bitiririz. İnanıyorum, inşallah güzel şeyler olacak."