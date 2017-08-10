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66’yı vermeyin

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017
66’yı vermeyin

Yuvasına dönüş hazırlığında olan yıldız futbolcu hiç para konuşmadı ancak forma numarası konusunda sarıkırmızılı yönetime özel bir ricasını iletti: “’da A takıma yükseldiğimde ilk giydiğim formayı bekletin”

Galatasaray'da gündemin bir numarası ... Başkan 'in "Arda'nın 'da futbolu bırakması en büyük arzumuz. Bunun için çalışmalarımız var" sözleri sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı. Salı günkü yönetim toplantısında yıldız futbolcunun dönüşü için tüm yönetim fikir birliğine vardı. Bruma'nın Leipzig'e satılmasına ve Feghouli'nin West Ham'dan transferine aracılık eden menajer Ahmet Bulut'a yetki verildi ve Barcelona kulübünü ikna etmesi istendi. Geçen hafta Galatasaray Futbol Akademisi Gelişim Sorumlusu Emrah Bayraktar'ı 'da ağırlayan Arda'nın yuvasına geri dönmek için maddi fedakarlık yapacağı öğrenildi.

11 NUMARAYI İSTEMEDİ
Takımın en çok kazananı Gomis'e imza parası ile birlikte yıllık 5 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarı-kırmızılılar, bu paranın aynısını Arda'ya da vermeye hazır. 'dan brüt 8 milyon Euro alan yıldız futbolcu Galatasaray'la hiç para konuşmazken, sadece Sportif Direktör Cenk Ergün'e, "66 numarayı kimseye vermeyin" ricasında bulunduğu öğrenildi. Sinan Gümüş'ü satmaya hazırlanan G.Saray 11'in boşa çıkacağını söylese de Arda A Takım'a ilk girdiğinde giydiği 66 nuramalı formayı istedi. Birçok önemli transfere imza atan takımda 66 numaralı forma eski kaptan Arda'yı bekliyor.

?TAKSİM'DE ARDA ZİRVESİ
Özbek ile Arda'nın menajeri dün başkanın sahibi olduğu otelde buluştu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün sahibi olduğu Taksim Point Otel'de menajer Ahmet Bulut ile detayları konuşmak için buluştu. Feghouli ve Asamoah transferlerinde de yetkili olan Bulut görüşme sonrası, "Görüşmenin konusu Arda değildi. Onun 3 yıl daha mukavelesi var. Öncelikle kulübü Barcelona ile görüşmem lazım" dedi. Bulut bunları söylese de tarafların Arda'nın forma numarası ve yapılacak sözleşmede yer alacak satış opsiyonlarına kadar detayların masaya yatırıldığı öğrenildi.
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66’yı vermeyin
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