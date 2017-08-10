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Erdoğan, ’i tebrik etti

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 20:58 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek’i tebrik etti

, ’na seçilen ’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "mız Sayın , 'na seçilen 'e bir telgraf göndererek tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir" denildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek’i tebrik etti
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