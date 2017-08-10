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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek’i tebrik etti
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Dursun Özbek
’i tebrik etti
İHA
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2017
20:58
Güncelleme Tarihi: 10.8.2017
20:59
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
,
Kulüpler Birliği Başkanlığı
’na seçilen
Dursun Özbek
’i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "
Cumhurbaşkanı
mız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan
,
Kulüpler Birliği Başkanlığı
'na seçilen
Dursun Özbek
'e bir telgraf göndererek tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir" denildi.
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