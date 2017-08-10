Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Arda Turan - Galatasaray flörtünde son durum! (10.08.2017)

Sezonu Igor Tudor yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla açan Galatasaray'da, Östersunds faciası moralleri bozmuştu. Sarı kırmızılılar bu kötü sonuçtan sonra kadrosunu Ndiaye ve Fernando gibi yıldızlarla daha da güçlendirdi. Arda Turan'da son durum ne? Lionel Carole ve Sinan Gümüş'ün satılması da gündemde. Galatasaray'da sol bek transferi olacak mı? İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri (10 Ağustos)

Yuvasına dönüş hazırlığında olan yıldız futbolcu hiç para konuşmadı ancak forma numarası konusunda sarı kırmızılı yönetime özel bir ricasını iletti: "Galatasaray'da A takıma yükseldiğimde ilk giydiğim formayı bekletin"

Galatasaray'da gündemin bir numarası Arda Turan... Başkan Dursun Özbek'in "Arda'nın Galatasaray'da futbolu bırakması en büyük arzumuz. Bunun için çalışmalarımız var" sözleri sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı. Salı günkü yönetim toplantısında yıldız futbolcunun dönüşü için tüm yönetim fikir birliğine vardı. Bruma'nın Leipzig'e satılmasına ve Feghouli'nin West Ham'dan transferine aracılık eden menajer Ahmet Bulut'a yetki verildi ve Barcelona kulübünü ikna etmesi istendi. Geçen hafta Galatasaray Futbol Akademisi Gelişim Sorumlusu Emrah Bayraktar'ı İspanya'da ağırlayan Arda'nın yuvasına geri dönmek için maddi fedakarlık yapacağı öğrenildi.

11 NUMARAYI İSTEMEDİ

Takımın en çok kazananı Gomis'e imza parası ile birlikte yıllık 5 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarı-kırmızılılar, bu paranın aynısını Arda'ya da vermeye hazır. Barcelona'dan brüt 8 milyon Euro alan yıldız futbolcu Galatasaray'la hiç para konuşmazken, sadece Sportif Direktör Cenk Ergün'e, "66 numarayı kimseye vermeyin" ricasında bulunduğu öğrenildi. Sinan Gümüş'ü satmaya hazırlanan G.Saray 11'in boşa çıkacağını söylese de Arda A Takım'a ilk girdiğinde giydiği 66 nuramalı formayı istedi. Birçok önemli transfere imza atan takımda 66 numaralı forma eski kaptan Arda'yı bekliyor.

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"Feghouli yarın gelir"

Feghouli ile ilgili ufak pürüzler kalmıştı. Ahmet Bulut'la onları görüştük. Bu akşam çözüleceğini umuyorum çözülürse yarın akşam İstanbul'a gelir. G.Saray'la ilgili değil ama kendi kulübüyle ilgili problemleri vardı. Halledilecektir.

"Arda Turan her zaman gündemde"

Arda Turan her zaman Türkiye'nin gündeminde olan futbolcu. Çok iyi bir Galatasaraylı. Barcelona'dan izin almadan Arda konusunda bir görüşme yapmamız mümkün değil Ahmet Bulut'un menajerliğini yaptığı bazı oyuncuları var onları masaya yatırdık. Ancak bugün ağırlıklı görüşme Feghouli'yle ilgiliydi.

"Asamoah'ın alternatifi var"

Transfet sezonunın kapanmasına 1 ay var. Eksikleri tamamlamak için çalışıyoruz. Hepsinin alternatifi var. Hem mali, hem de performans açısından en iyisini seçeceğiz. Çok iddialı bir kadro kuruyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yakında gerekli bilgileri açıklayacağız.

"Sinan Gümüş gitmek istiyor"

Sinan'la ilgili netlik yok. Kendisi gitmek istiyor ama şuanda netleşmiş bir pozisyon yok.

"Hayırlı bir seçim olsun"

Türk futboluna hizmet etmek için Kulüpler Birliği Başkanlığına aday oldum. 18 kulübün başkanlarının tercih edeceği bir şey. Kim seçilirse seçilsin herkesin arzusu aynı. Göksel Gümüşdağ çok iyi bir yere getirdi Kulüpler Birliği Vakfı'na. Gelecek başkan da bir adım yukarı taşımak zorunda. Güzel bir seçim olacak hayırlı olsun tum adaylar için.

"Taraftarımıza güveniyorum"

Taraftardan bir tek şey istiyorum. Takımımız yeni bir takım. bu takımın desteğe ihtiyacı var. Birçok oyuncu Galatasaray formasını resmi olarak ilk defa giyecek. Taraftarın onları kucaklaması sıcak bir ambians yaratacaktır. Ben taraftarımıza güveniyorum. Taraftar her zaman takımla bir bütündür hiçbir zaman onları ayrı düşünmek mümkün değil. Pazartesi de onu göreceğiz. şimdiden iyi bir lig olmasını diliyorum. Türk futbol seyircisinin iyi futbol izlemesini istiyorum.

"Terim Galatasaray'a hizmet verecektir"

Terim çok iyi Galatasaraylı. Uzun yıllar başarıdan başarıya koşmuş bir isim. Galatasaray'a hizmet dönem dönem oluyor. Terim her zaman hizmete hazır olduğunu her fırsatta söylüyor. Bu dönemde Tudor elbetteki bizim hocamız. Galatasaray kulübü ne zaman Terim'e ihtiyaç duyarsa bu hizmeti verecektir.

İŞTE GALATASARAY'DAKİ YOLCULAR

Sarı kırmızılı kulüp kadro şişkinliği dolayısıyla takıma fayda vermeyen oyuncuların biletini kesti. Hem kadro yoğunluğundan hem de maliyet yükünden kurtulmayı planlayan yönetim, kiralama seçeneğini de masaya yatırdı.

Başkan Özbek'in "Düşük teklifler bile gelse satarak en azından kadroyu rahatlatalım" dediği bildirildi.

Yeni sezona Lionel Carole, De Jong, Cavanda ve Ryan Donk ile başlamayı düşünmeyen yönetim yolları ayırma kararı aldı.