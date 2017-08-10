Sivasspor'lu Berkan Ercan hayati tehlikeyi atlattı

Kaza iki gün önce akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde meydana geldi.

21 yaşındaki Berkan Ercan'a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün otomatik kapısı çarptı. Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle düşerek kafasını yere vurdu.

Başından yaralanan Berkan Ercan, takım arkadaşları tarafından Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi alınan genç futbolcu hayati tehlikeyi atlattı.

Müşahede altında tutulan oyuncunun bir süre daha hastanede tedavisinin devam edeceği öğrenildi.