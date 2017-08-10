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Sivasspor'lu hayati tehlikeyi atlattı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 16:07
Sivasspor'lu Berkan Ercan hayati tehlikeyi atlattı

Demir Grup Sivasspor'un U-21 takımında forma giyen ve antrenman sonrası takım otobüsüne kapısının çarpması sonucu ağır yaralanan orta saha oyuncusu hayati tehlikeyi atlattı.

iki gün önce akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde meydana geldi.

21 yaşındaki 'a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün otomatik kapısı çarptı. Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle düşerek kafasını yere vurdu.

Başından yaralanan Berkan Ercan, takım arkadaşları tarafından Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve da tedavi alınan genç futbolcu hayati tehlikeyi atlattı.

Müşahede altında tutulan oyuncunun bir süre daha hastanede tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

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Sivasspor'lu Berkan Ercan hayati tehlikeyi atlattı
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