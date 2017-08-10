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: 'dan 'a ve 'a ceza!

Giriş Tarihi: 10.8.2017 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 15:59
Son Dakika: PFDK'dan Beşiktaş'a ve Konyaspor'a ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa maçında yaşanan olaylarla ilgili faturayı kesti. İşte verilen cezalar...

, 'a 1, 'a 5 maç ceza verdi. PFDK ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a da sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.08.2017 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ALTINORDU A.Ş.'nin, U21 Ligine katılmamasından dolayı U21 Ligi Statüsünün 1/3. Maddesi takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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Son Dakika: PFDK'dan Beşiktaş'a ve Konyaspor'a ceza!
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