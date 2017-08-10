Soylu: Spor sahaları siyaset yapılacak yer değil

Yeni sezon öncesi 'Spor Müsabakaları Güvenlik Tedbirleri Toplantısı' dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
'ın katılımıyla Trabzon Valiliği'nde yapıldı. Toplantıya 81 ilin valisi video konferans sistemiyle katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, "Spora siyaset karıştırma konusunda bir takım ideolojik grupların yoğunlaşmasını görüyoruz. Bu spor için son derece sakıncalı. Spor sahaları, siyasetin yapılacağı yer değildir. Maçlara girmesi yasak olan birçok unsurun girdiğini görüyoruz. Bu bizim sorumluluğumuzda bir meseledir"
diye konuştu. Sporun en önemli ve insanları birleştirici unsur olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bazen valilerimiz sorumluluklarını arkadaşlarımıza devrediyorlar elbette bu da doğrudur ama bunun ehemi ve mühimi var. Bunları özellikle valilerin başkanlığında bu toplantıları gerçekleştirmek lazım
" açıklamasını yaptı.
YÖNETİCİLER DİKKATLİ KONUŞMALI
Gençlik
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yeni sezon öncesi yapılan güvenlik toplantısını çok önemsediğini söyledi. Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanı olarak, 2017-2018 sezonunun başlamasına iki gün kala İçişleri Bakanımızın, valilerimiz ile yaptığı bu toplantıya katılmak gerçekten çok önemli. Samsun'da Süper Kupa Finali'ndeki Konyaspor-Beşiktaş, öncesinde Eskişehir'deki Başakşehir-Konyaspor Türkiye Kupası finali, yine Antalya'daki Eskişehir-Göztepe maçları bize gösterdi ki yeni sezonda adımlarımızı çok daha temkinli atmamız gerekiyor"
diye konuştu. Sporda şiddetin önlenmesinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Bak,
"Bakıyorsunuz spor yöneticileri açıklama yapıyor... Dikkat etmemiz lazım. Herkese görev düşüyor. Ortak hareket edersek her şeyin üstesinden gelebiliriz" dedi.
İKİNCİ GÜVENLİK ZİRVESİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı
'nda bugün Bakan Bak'ın ev sahipliğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla ikinci güvenlik toplantısı yapılacak. Zirveye Spor Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü ve tüm federasyon başkanları katılacak.