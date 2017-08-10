Yıldırım Demirören canlı yayında

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Demirören ilk olarak bugün gerçekleştirilen sporda şiddetin önlenmesinin konuşulduğu zirveye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Demirören, Turkcell Süper Kupa'da çıkan olaylara yönelik olarak yöneltilen eleştirilere "Federasyonun görevi organizasyonu sağlamaktır, güvenliği sağlamak değildir." ifadeleriyle cevap verdi.

İşte Demirören'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"GÜVENLİK FEDERASYONUN İŞİ DEĞİL"

"Senelerdir olması gereken toplantıyı bugün yapabildik. Spordaki şiddeti olayların birikimini konuştuk. Bir başkan, bir başkanı dövdüyse ve af gördüyse bu yasa yere gömülür. Bu yasayı, yeniden canlandırmamız gerekiyor. Sporda Şiddet Yasası, başkanlar, yöneticiler ve medya mensuplarına da uygulanmalı. Sadece taraftara uygulanmamalı. Ne yazık ki özellikle belediye başkanlarımız bir takımın taraftarları gibi davranıyorlar. Belediye başkanları, valilik ve emniyetin şehrin takımından ayrı hareket etmesi lazım. Futbol bir tiyatro. Güvenlik federasyonun işi değil. Hakim ve savcıların, bu yasayı bire bir uygulaması gerekiyor. Yoksa bu olayları her zaman konuşuruz. Eski Türkiye'yi, yeni Türkiye'de uygulamaya kalkmasınlar. Bunun hayalini kurmasınlar. Biz, hiçbir yere müdahale etmeyiz. Federasyon, kurallarla yönetiliyor. Kurallar da hukuka bağlı. Kurullar hukuka uygun şekilde karar alıyor. Ben, kurulların verdiği kararları sizlerle birlikte öğreniyorum. Atanan hakemleri sizle öğreniyorum. Önceden öğrenmiyorum."

"Ben gitmediğim bir maçta ceza alıyorum, benim suçum ne?" sorusuna yönelik olarak Demirören; "Haklılar. Bu kişiler, suç işleyenlere dava açsın. Olayları çıkaranlardan kimliği tespit edilenler oldu. Biz, seyirci olmasın istemiyoruz, seyirci gelsin. 80 kişilik grupta 10 kişi küfrediyorsa, 70 kişi küfredenleri sustursun."

"TERÖRİSTLERLE KAVGA EDERKEN, ÜLKEMİZE ZARAR VERMEYELİM"

"Ben gitmediğim bir maçta ceza alıyorum, benim suçum ne?" sorusuna yönelik olarak Demirören; "Haklılar. Bu kişiler, suç işleyenlere dava açsın. Olayları çıkaranlardan kimliği tespit edilenler oldu. Biz, seyirci olmasın istemiyoruz, seyirci gelsin. 80 kişilik grupta 10 kişi küfrediyorsa, 70 kişi küfredenleri sustursun. Antalya'daki play-off finalinde e-bilet vardı. T.C. kimlik numarasıyla da bilet sattık. Bunların içinde provokatörler var. Türkiye, bir süreçten geçiyor. FETÖ ile kavga ediyoruz. Bu teröristlerle kavga ederken, ülkemize zarar vermeyelim. Taraftarları gördük, baltayla geliyorlar. Ya nereye geliyorsunuz? Bundan sonra şehirden çıkarken aranacaklar."