Başakşehir'den 'süper' başlangıç





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada gelişen Bursaspor atağında Deniz Yılmaz sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Dar açıdan çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Elia, ceza sahası içinde rakibinden kurtulup son çizgiye indi. Hollandalı futbolcunun ortasına altı pasın önünde Adebayor kafayı vurdu, kaleci Harun üzerine gelen topu kontrol etti.

21. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Elia, sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın önüne pasını attı. Visca, bir kez daha Elia'ya pasını gönderdi. Hollandalı futbolcunun sağ çaprazdan attığı sert şutta top filelerle buluştu: 1-0.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı. İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.





Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Agu, Badu, John, Batalla, Deniz Yılmaz, Stancu

Gol: Dk. 21 Elia (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 44 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)