Bir Alex değil ama bir Kaka!

Paulo Freitas:
Stili yakından tanıdığınız Alex'ten ziyade Kaka'ya benziyor. Giuliano
bir 'beyin' değil, daha çok skora dönük oynayan gizli bir forvet gibi
Artur Petrosyan:
Zenit'te gayet başarılıydı ama Roberto Mancini
onu istemedi. Savunmaya yardımı kısıtlıdır, yavaştır ancak maçın gidişatını değiştirir
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enerbahçe yönetiminin transfer
ini bitirmek için gün saydığı Brezilyalı yıldız Giuliano herkesin merak konusu
... 27 yaşında olmasına karşın, 5 büyük lige uğramamış olması sarı-lacivertli taraftarlar için soru işareti oluştursa da onu izleyen herkesin kanısı ortak: "Türkiye'de fark yaratır." Fenerbahçe
liler aradığı 10 numara
yı değil ama belki de daha iyisini buldu. Saha içi rolüyle skor yüküne de ortak olacağı izlenimini veren
Giuliano'yu takımı Zenit St. Petersburg'un ülkesi Rusya
ile memleketi Brezilya
'dan iki önemli gazeteci, SABAH
için olası transferi masaya yatırdı.
Brezilya Milli Takımı seviyesinde
Paulo Freitas (Brezilya)
Giuliano gayet iyi bir oyuncudur, açıkça Brezilya Milli Takımı seviyesinde... Eğer Fenerbahçe transferi gerçekleştirirse mükemmel bir iş yapmış olur. Onun stilini sizin yakından tanıdığınız Alex'ten ziyade eski Milanlı Kaka Leite'ye benzetiyorum. Alex gibi 'beyin' işlevi görmekten çok Kaka gibi gol atan ofansif orta saha konumunda. Ayrıca üst düzey bir top tekniği olduğunu söylemeliyim.
Her hocanın sistemine uymaz ama...
Artur Petrosyan (Rusya)
Geçen sezonu başarılı geçirmiş bir oyuncu olmasına rağmen Mancini'nin onu takımda istemediğini gördük. Giuliano, her sisteme uygun bir oyuncu değil. O, tipik eski usül Brezilyalı oyuncuların alışkanlıklarına sahip. Savunmayı ve çalışmayı çok sevmeyen biri. Fakat bir gerçek var ki, o da çok kaliteli bir oyuncu oluşu. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 8 gol atıp 7 de asist yaptı. Ligde de 28 maçta 8 gol, 6 asisti var. Bir ara takımın en iyi oyuncusu gözüyle bakılıyordu. Guiliano gerçekten isterse F.Bahçe'de başarılı olmaması mümkün değil.
Giuliano Milli Takım'da
Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına varan ve bugün 18.45'te İstanbul'a gelecek olan 27 yaşındaki Giuliano, Brezilya'nın Ekvador ve Kolombiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Tite'nin
tercihleri arasında yer alan 1990 doğumlu Brezilyalı orta saha, kariyerinde daha önce 13 kez A Milli Takım formasını sırtına geçirmiş ancak gol kaydetme başarısını gösterememişti.