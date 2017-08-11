Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Melo dönüyor!

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.8.2017 20:08 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 20:30
Melo dönüyor!

Süper Lig'e bu sezon yükselen Evkur transferde bombayı patlatıyor... Sarı-kırmızılılar Palmeiras'tan ayrılan taraftarının gözdesi 'ya teklif yaptı.

Trabzonspor'dan Aytaç Kara'yı kiralayan Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor transferde bombayı patlatmak üzere... Malatyaspor Palmeiras'la yollarını ayıran Felipe Melo'ya resmî teklif yaptı.

İki yıllık sözleşme önerisi alan Melo sarı-kırmızılı yetkililerden düşünmek için süre istedi. Malatyaspor taraftarının sosyal medyadan Melo'ya gelmesi için baskı yapması bekleniyor.


Felipe Melo, 2015 yılında Türkiye'den ayrılmıştı.

2011-15 arası Galatasaray'da top koşturan Melo kazandığı 3 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa ile Türkiye'de en çok kupa kazanan Brezilyalı oyuncu konumunda.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melo dönüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz